Home
>
Política
>
STF determina bloqueio de R$ 1,6 milhão em bens de Aécio Neves

STF determina bloqueio de R$ 1,6 milhão em bens de Aécio Neves

O valor visa garantir o pagamento de multa em caso de condenação na ação penal em que Aécio foi denunciado sob a acusação de receber R$ 2 milhões em propina do empresário Joesley Batista