Servidores de Cariacica não vão ter abono: 'Sem dinheiro', diz prefeito

Após conceder benefício de R$ 6 mil para a Educação em 2024 e dobrar o valor do tíquete-alimentação para as demais categorias, Euclério Sampaio afirma que agora não tem verba

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:14

O fim de ano se aproxima e, para muitos servidores públicos, é o momento de receber um dinheirinho a mais com o pagamento do abono. Mas nem todo município oferece o benefício e Cariacica está nesse bolo em 2025. Após conceder benefício de R$ 6 mil para a Educação em 2024 e dobrar o valor do tíquete-alimentação para as demais categorias, a prefeitura afirma que agora não há dinheiro.

E foi o próprio prefeito Euclério Sampaio (MDB) quem confirmou o não pagamento, ao ser questionado pela reportagem sobre o assunto. O emedebista afirma que o plano de cargos e salários, instituído há dois anos, começou a ter impacto maior na folha de 2025, com as progressões de carreira e o aumento das despesas com pessoal. Por essa razão, não haveria recursos para a concessão do abono.

"A cidade não tinha plano de cargos e salários. Assim, 80% dos servidores recebiam menos que o mínimo e a gente complementava. Investimos tudo para melhorar o salário dos servidores, com progressão horizontal e vertical. Quando sobra dinheiro, a gente dá abono. Mas não tem. Tudo foi usado para a progressão", ressalta.

Prefeitura de Cariacica: servidores do município não vão ter abono neste ano Crédito: Ricardo Medeiros

Perguntado se o benefício não seria pago nem mesmo para os servidores da Educação, que muitas vezes têm uma parcela maior devido aos repasses do Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica), Euclério diz que a prefeitura aplicou 80% desse dinheiro com pessoal — o mínimo tem de ser 70% no ano — e não tem margem para o pagamento do abono. "Se tivesse dinheiro, teria o maior prazer em dar abono", completa o prefeito.

Servidores de Cariacica não vão ter abono: 'Sem dinheiro', diz prefeito

Euclério diz que já foi questionado sobre o motivo de gastar com decoração da Vila de Natal, por exemplo, em vez de dar o benefício, mas o prefeito justifica que, além de a fonte de recurso ser diferente — a verba para pessoal é uma, para custeio, outra —, a administração não pode concentrar suas ações apenas nos servidores. "A cidade tem quase 400 mil pessoas que também merecem a nossa atenção", argumenta.

Mas, ao tratar das finanças do município, o painel de controle do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), com dados consolidados até novembro, indica que Cariacica gastou 24% em Educação — o mínimo constitucional é 25% — e os gastos com pessoal, de maneira geral, estavam em 42,34%, ajustados à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas ainda com margem, já que o limite máximo é de 60% da receita corrente líquida.

A Prefeitura de Cariacica fez considerações sobre o abono e os dados do Tribunal de Contas em nota, ressaltando que prima pelo equilíbrio das contas públicas, adotando uma gestão responsável, planejada e transparente, assegurando a sustentabilidade financeira e a continuidade dos serviços públicos essenciais.

"Além disso, a medida está alinhada ao planejamento orçamentário e financeiro para o exercício de 2025, que prioriza investimentos estratégicos, manutenção dos serviços e a segurança fiscal do município, evitando comprometer receitas futuras."

Ainda em nota, a prefeitura pontua que a gestão mantém o compromisso com a valorização dos servidores, dentro das possibilidades legais e financeiras, sempre respeitando os princípios da legalidade, responsabilidade e do interesse público.

Diz, ainda, que investimentos na educação seguem como uma das prioridades da gestão municipal. "Do total de recursos destinados à área, aproximadamente 80% são aplicados diretamente na remuneração dos profissionais do magistério. A aplicação global em educação atinge 25,31%, índice superior ao mínimo constitucional e o aumento da progressão, conforme o plano de cargos e salários, reforçam o compromisso da administração com o setor."

Para finalizar, a prefeitura afirma que a atual gestão conduz as finanças públicas com responsabilidade, planejamento e transparência, assegurando o equilíbrio das contas e a continuidade dos serviços essenciais à população.



