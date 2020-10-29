Sergio Vidigal: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

O deputado federal e candidato a prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) conversou com A Gazeta sobre propostas para solucionar problemas enfrentados pela cidade. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano do município, o candidato apresentou ideias para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. O parlamentar é o oitavo da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Sergio Vidigal é o único entre os candidatos que já foi testado nas urnas para a Prefeitura da Serra. Ele venceu as eleições na cidade em três oportunidades, em 1996, em 2000 e em 2008. Ele e o atual prefeito têm se alternado no cargo desde 1996. Inclusive, foi o próprio Vidigal que, em 2004, lançou seu então secretário municipal de Administração, Audifax Barcelos (Rede), como candidato. Os dois romperam e, desde então, polarizam a eleição na Serra.
Em 2016, ele disputou a prefeitura contra Audifax, chegou a ser o mais votado no primeiro turno, mas perdeu no segundo. Em 2018, foi reeleito para o segundo mandato de deputado federal com 73.030 votos, sendo 46.504 na Serra. O vice do ex-prefeito nestas eleições é o comerciante Thiago Carreiro (PDT). Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.