Reforma eleitoral: o que pensam os deputados do ES sobre o distritão

Sessão da Câmara dos Deputados. Comissão eleitoral definiu dois modelos para serem votados pelos deputados: o distritão ou o proporcional com o retorno das coligações Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Na primeira fase da reforma eleitoral, a comissão especial da Câmara dos Deputados definiu na noite desta segunda-feira (9) a criação do distritão e a volta das coligações proporcionais. O plenário agora decide qual dos dois modelos será adotado nas próximas eleições.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) prevê a adoção do "distritão", para a eleição de vereadores e deputados estaduais e federais, ou o modelo proporcional, com a volta da possibilidade de partidos se coligarem entre si. Esta última foi abolida na minirreforma eleitoral de 2017.

PUNIÇÕES PREVISTAS PARA QUEM COMETE CRIME

A PEC da reforma eleitoral, que será votada separadamente do texto sobre o voto impresso, ainda poderá mudar as punições para crimes eleitorais, ampliar os tipos de gastos com o fundo eleitoral e censurar a divulgação de pesquisas de intenção de votos.

Para entrar em vigor, o texto precisa da aprovação na Câmara e no Senado, com o voto favorável de três quintos dos deputados (308 votos) e dos senadores (49). A proposta precisa passar em dois turnos em cada casa.

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COMO SÃO AS PROPOSTAS PARA ELEIÇÃO NO LEGISLATIVO

Atualmente, os vereadores, deputados estaduais e deputados federais são eleitos por voto proporcional, em que a escolha é feita a partir do quociente eleitoral, que é um número mínimo que cada partido precisa atingir para ter direito a uma vaga . A partir desta divisão entre os partidos, são eleitos os candidatos mais votados de cada sigla.

A nova proposta é que sejam definidos distritos nos Estados e municípios, a critério do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em que os mais votados de cada distrito serão eleitos. Este sistema favorece candidatos já conhecidos pelo público, como jogadores de futebol, artistas e youtubers, e enfraquece os partidos. O modelo chamado de "distrital puro" é utilizado em quatro países: Ilhas Pitcairn, Vanuatu, Jordânia e Afeganistão.

Já a alternativa proposta na segunda-feira é para a manutenção do sistema proporcional com o retorno das coligações entre os partidos. Desta forma, há a possibilidade de se articular as chapas de deputados ou vereadores com diversos partidos. Este era o modelo utilizado até as eleições de 2018. Desde a eleição de 2020, as coligações foram proibidas, de modo que as chapas são montadas apenas com candidatos do mesmo partido.

fim das coligações era elogiado por especialistas , que acreditam que desta maneira os partidos saem fortalecidos e o debate político se torna mais "programático", favorecendo agremiações que fazem a discussão de projetos políticos e ideologias. A crítica é que as coligações entre diferentes partidos têm finalidade apenas eleitoral, sem uma identificação entre programas de duas ou mais siglas diferentes.

O QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO

Além da adoção do modelo do distrital puro ou do retorno do sistema proporcional com coligações, o relatório aprovado na comissão especial também inclui:

Cláusula de habilitação : que exige que os partidos atinjam ao menos 25% do quociente eleitoral para ter acesso às cadeiras do Legislativo.

: que exige que os partidos atinjam ao menos 25% do quociente eleitoral para ter acesso às cadeiras do Legislativo. Voto preferencial : em que o eleitor escolhe até cinco candidatos, em ordem de preferência, para cargos do Executivo (prefeito, governador e presidente). Na apuração, serão contabilizadas as opções até que um candidato reúna a maioria dos votos.

: em que o eleitor escolhe até cinco candidatos, em ordem de preferência, para cargos do Executivo (prefeito, governador e presidente). Na apuração, serão contabilizadas as opções até que um candidato reúna a maioria dos votos. Projeto de iniciativa popular : o texto muda o número mínimo de assinaturas para a proposição de um projeto de iniciativa popular, de 1 milhão para 100 mil assinaturas.

: o texto muda o número mínimo de assinaturas para a proposição de um projeto de iniciativa popular, de 1 milhão para 100 mil assinaturas. Votos em mulheres e negros aumentam recursos de fundos : a proposta é que votos para mulheres e negros contem em dobro na distribuição do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral.

: a proposta é que votos para mulheres e negros contem em dobro na distribuição do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral. Plebiscitos locais: a reforma vai permitir que questões locais sejam colocadas em votação nas eleições municipais e gerais. Para isso, o tema deve ser aprovado nas câmaras municipais ou assembleias estaduais e enviados à Justiça Eleitoral até 90 dias antes do pleito.

O QUE DIZEM OS DEPUTADOS DO ES

Felipe Rigoni (PSB) Crédito: Luís Macedo/Câmara dos Deputados

FELIPE RIGONI

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) classificou a reforma eleitoral, de maneira geral, como um "desastre". Ele critica, principalmente, a adoção do modelo do distritão.

"O distritão é ridiculamente ruim, diminui a representatividade e muda o curso da campanha para favorecer quem já está no Poder. A reforma é um desastre para a democracia" Felipe Rigoni - deputado

Helder Salomão Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

HELDER SALOMÃO (PT)

Helder Salomão afirmou ser contra o distritão, por acreditar que o modelo "vai fragilizar os partidos, favorecer os atuais mandatários e os candidatos endinheirados e celebridades".

"A adoção do voto majoritário para o parlamento vai dificultar a renovação política e a eleição de representantes de segmentos minoritários da sociedade" Helder Salomão - deputado pelo PT

Josias Mario da Vitória, o Da Vitória Crédito: Agencia Câmara

JOSIAS DA VITÓRIA (CIDADANIA)

Da Vitória é favorável à adoção do distritão, com a condição de que a fidelidade partidária seja mantida. " Sou a favor da manutenção do modelo proporcional atual com a volta da necessidade de ser atingido o quociente mínimo de voto para cada partido ou do Distritão garantido a fidelidade partidária", argumentou.

Neucimar Fraga (PSD) entrou na Câmara em 2021, substituindo Sergio Vidigal, que foi eleito prefeito da Serra Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

NEUCIMAR FRAGA (PSD)

O deputado federal Neucimar Fraga (PSD) disse que votará a favor da reforma eleitoral, com o modelo distritão apontado pela relatora da PEC, a deputada Renata Abreu (Podemos).

Soraya de Souza Manato, a Dra. Soraya Manato, deputada federal do ES pelo PSL. Crédito: Agência Câmara

SORAYA MANATO (PSL)

A deputada Soraya Manato (PSL) defendeu o modelo do distritão entre os parlamentares eleitos no Estado que se posicionaram. Para ela, o modelo deve ser adotado, pois permite que "os candidatos mais votados pela população ganhem as eleições".

Ted Conti Crédito: Agência Câmara

TED CONTI (PSB)