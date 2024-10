Eleições 2024

Quiz: você conhece os candidatos a prefeito da Serra?

A Gazeta preparou uma série de perguntas para testar o conhecimento do eleitor sobre os sete concorrentes do município no pleito de outubro; confira

Disputa pela Prefeitura da Serra tem sete candidatos nas Eleições 2024. (Reprodução)

O primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 6 de outubro. Na Serra, a disputa pelo comando da prefeitura tem sete candidatos, representando as mais diversas frentes partidárias e ideológicas. A Gazeta quer saber o que você conhece deles. Preparado para testar seus conhecimentos?

