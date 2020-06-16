Prefeito de Pancas é absolvido após investigação por propaganda antecipada

Sidiclei Giles, prefeito de Pancas: para promotoria, vídeo traz mensagem clara de pedido de votos Crédito: Reprodução/Facebook

O calendário eleitoral determina que as propagandas dos candidatos só podem ser iniciadas a partir do dia 16 de agosto. Até lá, apenas é permitido o anúncio da pré-candidatura ou a exaltação pelo pré-candidato de suas qualidades pessoais. Pedido de voto não é permitido.

A defesa de Sidiclei argumentou que ele sequer anunciou se será pré-candidato à reeleição e que a convenção partidária, ocasião em que os partidos definem seus candidatos, só deve ocorrer a partir de 20 de julho. Os advogados do prefeito também destacam que não houve provas de que seus familiares teriam compartilhado o conteúdo e sustenta que o vídeo pode ter sido produzido por simpatizantes ou até mesmo por adversários, com a intenção de prejudicá-lo.

O juiz da 36ª Zona Eleitoral, Adelino Augusto Pinheiro Pires, entendeu que o vídeo não caracterizou irregularidade. De acordo com a decisão da Justiça, "um fato que ainda não ocorreu de forma generalizada, para caracterizar a propaganda eleitoral antecipada, não poderia ter relevância jurídica, sendo considerado o fim a que se destina uma propaganda eleitoral".