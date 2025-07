Falso domicílio

PF faz operação contra transferência de eleitores em troca de benefícios no Sul do ES

Ação foi deflagrada nesta terça-feira (1º) na cidade de Apiacá, onde foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (1º), uma operação de combate a crimes eleitorais, no município de Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).>