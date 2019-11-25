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Votação

PEC para antecipar eleição da Mesa Diretora avança na Assembleia do ES

O projeto foi aprovado em primeiro turno com 22 votos favoráveis e 4 contrários. Para ser definitivamente aprovada, a PEC precisa ser votada em segundo turno.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 17:16

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 17:16

Deputados reunidos no intervalo entre as sessões Crédito: Natalia Devens
Os deputados estaduais aprovaram, em 1° turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite as eleições antecipadas da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (25).
O projeto teve 22 votos favoráveis e 4 contrários: de Fabrício Gandini (Cidadania), Dary Pagung (PSB), Iriny Lopes (PT) e Sergio Majeski (PSB). Janete de Sá (PMN) e Marcos Mansur (PSDB) estiveram ausentes, e o presidente Erick Musso (Republicanos) se absteve de votar.

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De acordo com a PEC, as próximas eleições para a Mesa não precisarão ocorrer na data prevista na Constituição Estadual, em 1° de fevereiro de 2021. Elas poderão ser convocadas ainda no ano de 2020, antes que ocorra a troca de membros em plenário, após as eleições municipais.
A votação ocorreu após a derrubada da sessão ordinária, a pedido de Euclério Sampaio (sem partido), e com a convocação de uma sessão extraordinária.

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O deputado Sergio Majeski criticou a forma de votação.
"Precisaria haver uma justificativa de por quê isso é bom, em quê a população se beneficia. Foi votado de uma forma atropelada. Trata-se de dar transparência ao que fazemos e respeitar o trabalho parlamentar", disse.
O texto começou a tramitar na Assembleia na última terça-feira (19).

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Iriny Lopes também justificou o voto contrário. "Não comungo com a tese que se repetirá práticas de tempos passados. Mas a autoria da norma como se encontra agora foi de Cláudio Vereza, do meu partido, e eu não poderia desconsiderar as motivações e o peso da apresentação naquela época da emenda dele. É uma posição do Partido dos Trabalhadores", declarou.
Para ser definitivamente aprovada, a PEC precisa ser votada em segundo turno. É preciso um intervalo de duas sessões ordinárias entre as duas votações. Existe a possibilidade de que ainda nesta segunda-feira (25) sejam abertas mais sessões ordinárias para que o projeto seja votado em segundo turno. De qualquer forma, para na terça-feira (26) estão previstas duas sessões ordinárias: uma às 15h e outra às 18h

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