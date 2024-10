Pazolini se saiu melhor no debate da TV Gazeta, aponta pesquisa Quaest

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 1.000 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-00977/2024.