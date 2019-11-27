OAB-ES gastou quase R$ 1 milhão por mês em 2019

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, lançou o Portal da Transparência da entidade Crédito: Eduardo Caliman

As despesas da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) , no primeiro semestre deste ano, foram, em média, de R$ 992,7 mil ao mês. No período, o primeiro mês do ano foi o que registrou o menor valor, de R$ 644,7 mil. Junho teve o maior, de R$ 1,23 milhão em gastos. A folha de pagamento é o gasto mais significativo da entidade, somando R$ 242,4 mil em junho. Outras despesas que envolvem pessoal também estão entre os maiores valores, como os auxílios a colaboradores, que somaram R$ 132,7 mil no mesmo mês, e os encargos sociais sobre a folha, de R$ 122,4 mil.

Os números passaram a ser divulgados pela OAB-ES com o lançamento do Portal da Transparência da entidade nesta terça-feira (26). Na página estão publicadas informações dos primeiros seis meses deste ano referentes às receitas, às despesas e ao balanço patrimonial. Não há ainda números sobre os anos anteriores para que seja possível fazer comparações. As contas do segundo semestre devem ser disponibilizados somente em janeiro.

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Também foi divulgada a relação dos 178 funcionários da instituição, no entanto, sem discriminar os salários. Por ser uma entidade de natureza privada, ela não tem essa obrigação. A OAB passou a disponibilizar tabelas com a quantidade de pessoas por setor e suas funções, indicando o valor da soma de todos os salários deles. No setor gerencial, por exemplo, há 16 funcionários que, juntos, recebem R$ 35,3 mil por mês.

NÚMERO DE INADIMPLENTES

Outra informação divulgada é sobre as receitas, que foram, em média, de R$ 954 mil mensais. O mês de maior arrecadação foi fevereiro, com R$ 2,36 milhões. Um fator importante neste resultado tem a ver com a quantidade de inadimplentes, que são hoje 7.776 advogados. Isso representa uma perda de R$ 9,5 milhões no primeiro semestre. Já os advogados adimplentes são 14.522.

Os dados do Portal da Transparência estão disponibilizados em arquivos de formato PDF, e não em modelo de dados abertos (como CSV e XLS).

DEFESA DURANTE A CAMPANHA

De acordo com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho , a intenção é aprimorar o sistema nos próximos meses, facilitando o manuseio dos dados. " Desde a minha campanha, no ano passado , defendi muito a implantação de um Portal da Transparência, para abrirmos os dados, e esta foi uma das medidas que dei prioridade para tirar do papel. Tivemos um pouco de dificuldade em organizar todas essas informações. Mas, para mim, é um marco importante porque transparência não são só números, é o fato de se entender os números. Nem eu, antes de assumir, tinha a dimensão sobre custos, valor de salários, funcionários. Tudo isso foi aberto para que a classe tenha acesso e, se desejar, faça suas críticas", afirmou.

IMPORTÂNCIA DA FISCALIZAÇÃO