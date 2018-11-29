Debate entre os candidatos à presidência da OAB: José Carlos Rizk Filho, Elisângela Leite Melo e Ricardo Brum na Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

O advogado José Carlos Rizk Filho é o eleito para o cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), após as eleições realizadas nesta quarta-feira (28). Ele será o responsável por representar a entidade, de 2019 a 2021, a partir de janeiro. Rizk tem 38 anos e é advogado trabalhista.

De acordo com os resultados da apuração, ainda extraoficiais, ele alcançou 53% dos votos, escolhido por 6.502 advogados. Ricardo Brum, que era o candidato apoiado pelo atual presidente, Homero Mafra, registrou 37,27%, ou 4.573 votos, enquanto Elisângela Melo ficou com 7,33%, o equivalente a 900 votos. Ao todo, 12.270 advogados foram às urnas, embora haja 17 mil registrados no Estado.

Your browser does not support the audio element. José Carlos Rizk Filho é eleito presidente da OAB-ES

A chapa "Renova OAB" é formada por 92 membros, que irão compor a diretoria, conselhos estaduais, federais, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e suplentes.

Rizk já havia disputado as eleições da OAB em 2015, quando alcançou 33,1% contra 36,5% de Homero Mafra. Homero ficou 9 anos à frente da presidência da entidade.

O atual presidente da OAB-ES, Homero Mafra, disse que as portas estão abertas para seu sucessor. Após o resultado da eleição, ele divulgou uma nota parabenizando o vencedor.

"A advocacia escolheu, e a vontade da advocacia tem de ser respeitada. A partir de amanhã não há mais chapa 1, chapa 2 ou chapa 3. A partir de amanhã só existe a advocacia, e eu exercerei o meu mandato até 31 de dezembro. Quem ganhar terá as portas da Ordem abertas a partir de amanhã para verificar o que quiser", disse Mafra.

"Vamos apoiar o jovem"

José Carlos Rizk Filho, advogado

José Carlos Rizk Filho da Chapa 2 - "Renova OAB" Crédito: Divulgação

Após as eleições, o presidente eleito frisou a importância do respeito à Constituição. Como a OAB deve atuar para defendê-la?

A Constituição está acima de qualquer momento político-eleitoral e a OAB sempre estará ao lado dela. Se for preciso, a gente volta às ruas para isso. Estaremos vigilantes para que haja respeito a todos os direitos e garantias individuais e coletivos. Mas estou otimista de que todos os eleitos também terão este comprometimento.

Quais são seus planos para apoiar os jovens advogados?

O nosso maior desafio vai ser fazer com que o advogado deixe de desistir de ser advogado. Há vários fatores, e o principal é a falta de apoio, e por isso vamos criar projetos para incentivar sua inserção no trabalho. Com os dativos, por exemplo, pretendo criar uma regulamentação para que tenham remuneração digna. Esta é ma pauta histórica minha.

Como pretende aprimorar a transparência na gestão da OAB?