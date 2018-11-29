O advogado José Carlos Rizk Filho é o eleito para o cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), após as eleições realizadas nesta quarta-feira (28). Ele será o responsável por representar a entidade, de 2019 a 2021, a partir de janeiro. Rizk tem 38 anos e é advogado trabalhista.
De acordo com os resultados da apuração, ainda extraoficiais, ele alcançou 53% dos votos, escolhido por 6.502 advogados. Ricardo Brum, que era o candidato apoiado pelo atual presidente, Homero Mafra, registrou 37,27%, ou 4.573 votos, enquanto Elisângela Melo ficou com 7,33%, o equivalente a 900 votos. Ao todo, 12.270 advogados foram às urnas, embora haja 17 mil registrados no Estado.
José Carlos Rizk Filho é eleito presidente da OAB-ES
A chapa "Renova OAB" é formada por 92 membros, que irão compor a diretoria, conselhos estaduais, federais, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e suplentes.
Rizk já havia disputado as eleições da OAB em 2015, quando alcançou 33,1% contra 36,5% de Homero Mafra. Homero ficou 9 anos à frente da presidência da entidade.
O atual presidente da OAB-ES, Homero Mafra, disse que as portas estão abertas para seu sucessor. Após o resultado da eleição, ele divulgou uma nota parabenizando o vencedor.
"A advocacia escolheu, e a vontade da advocacia tem de ser respeitada. A partir de amanhã não há mais chapa 1, chapa 2 ou chapa 3. A partir de amanhã só existe a advocacia, e eu exercerei o meu mandato até 31 de dezembro. Quem ganhar terá as portas da Ordem abertas a partir de amanhã para verificar o que quiser", disse Mafra.
"Vamos apoiar o jovem"
José Carlos Rizk Filho, advogado
Após as eleições, o presidente eleito frisou a importância do respeito à Constituição. Como a OAB deve atuar para defendê-la?
A Constituição está acima de qualquer momento político-eleitoral e a OAB sempre estará ao lado dela. Se for preciso, a gente volta às ruas para isso. Estaremos vigilantes para que haja respeito a todos os direitos e garantias individuais e coletivos. Mas estou otimista de que todos os eleitos também terão este comprometimento.
Quais são seus planos para apoiar os jovens advogados?
O nosso maior desafio vai ser fazer com que o advogado deixe de desistir de ser advogado. Há vários fatores, e o principal é a falta de apoio, e por isso vamos criar projetos para incentivar sua inserção no trabalho. Com os dativos, por exemplo, pretendo criar uma regulamentação para que tenham remuneração digna. Esta é ma pauta histórica minha.
Como pretende aprimorar a transparência na gestão da OAB?
É preciso implantar um Portal da Transparência. Hoje, não há acesso a dados de contratos, fornecedores que a Ordem tem. Tudo tem que estar expresso, com facilidade para amplo acesso. Também defendo o compliance na instituição.