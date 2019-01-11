OAB-ES tem R$ 129 mil para uma despesa mensal de R$ 800 mil

José Carlos Rizk Filho, ao lado de sua vice, Anabela Galvão. Crédito: Gazeta Online

O novo presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, mandou fechar o cofre. Segundo ele, no dia 2 de janeiro encontrou a Ordem com apenas R$ 129 mil em caixa, valor muito inferior à despesa mensal da entidade, que gira em torno de R$ 800 mil, sendo R$ 400 mil de salários. “Não sabíamos que o caixa estava dessa forma, tão fragilizado. O dinheiro não cobre nem metade da nossa folha de pagamento”, lamenta.

O empréstimo

Eleito no ano passado ao derrotar Ricardo Brum, candidato da situação apoiado pelo então presidente Homero Mafra, Rizk anunciou que vai pedir um empréstimo de emergência à OAB nacional para quitar dívidas.

As dívidas

Para amenizar a situação, ele está renegociando o débito com aluguéis e com o plano de saúde da Ordem. Rizk também está oferecendo desconto aos advogados que anteciparem o pagamento da anuidade da OAB-ES, previsto para março.

Constatação

A presidente do PT se sente bem à vontade na companhia de ditadores.

Samba e paz

Mais organizado e mais bem administrado, o carnaval capixaba dá mais uma lição ao futebol: nada de brigas. Um exemplo? Hoje a Boa Vista recebe em sua quadra a MUG, os dois gigantes do nosso Sambão.

Alegre e fresca

Um dos embaixadores “do” Alegre diz que, neste verão, a cidade está perdendo o título de mais quente do Estado para Alfredo Chaves e Presidente Kennedy..

Lá e cá

No Distrito Federal, longe das refinarias e muito mais longe ainda do mar, o litro da gasolina caiu para

R$ 3,69. Enquanto isso, aqui...

Quase irmãos

O delegado Darcy Arruda, que tomou posse ontem na chefia da Polícia Civil, nasceu em Barra do Piraí, no interior fluminense, mesma cidade do secretário de Segurança, Roberto Sá. Chegaram a morar na mesma rua e no mesmo bairro.

Lado a lado

Durante a posse na Sesp, o delegado Lorenzo Pazolini (DPCA) ficou ao lado de Arruda – ambos foram criticados por alguns deputados por causa da prisão do deputado Luiz Durão. Foi uma coincidência: o delegado foi chamado à mesa na condição de deputado eleito.

Em sintonia

O arcebispo dom Dario Campos fez ontem sua primeira reunião com os padres da Arquidiocese de Vitória.

Promovido

A assessoria de Lelo Coimbra, nomeado secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, está chamando o ainda deputado federal de “ministro adjunto”.

Viva a natureza!

A Reserva Natural Vale, em Linhares, recebeu 51.941 visitantes ou hóspedes em 2018 – um recorde. O número supera em 50% a quantidade de 2017.

Eles conhecem

O jornal “Correio Braziliense” destaca a nomeação de Leo Carlos Cruz para assumir a Gerência de Transporte de Passageiros da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) no Espírito Santo.

Eles lembram

O maior jornal da capital federal, na sua principal coluna de Política do último dia 9, lembra que Leo Cruz é investigado por fraude em bilhetagem no DFTrans, a empresa que gerencia o sistema de transporte do Distrito Federal.

Euforia grená

Já tem torcedor da Desportiva empolgado com as três vitórias consecutivas do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Provocação grená

E, diante da festa do arquirrival Rio Branco com a chegada de Loco Abreu, 42 anos, sugere a manchete futura: “Buá faz gol da vitória e faz Loco Abreu chorar”. Em tempo: Buá é o centroavante grená na Copinha.

Amigos, amigos

A Transparência Capixaba tem dois integrantes (licenciados) no governo Casagrande: Edmar Camata (Secont) e Rogélio Pegoretti (Sefaz).

Negócios à parte

Mas nem por isso a ONG vai aliviar: ontem mesmo, em nota oficial, pediu o cancelamento da nomeação de Frei Paulão, que é ficha-suja, para uma subsecretaria da Seag.

Alô, Gleise Hoffmann!