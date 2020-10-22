Neuzinha: veja as propostas da candidata a prefeita de Vitória

A candidata a prefeita de Vitória Neuzinha (PSDB) responde a perguntas sobre as propostas dela para as áreas de segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista da vereadora é a décima primeira da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas na última segunda-feira (19) e serão divulgadas até sexta-feira (23). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Única mulher candidata a prefeita da Capital, Neuzinha tem 53 anos e está em seu quinto mandato como vereadora de Vitória, sendo também a única mulher na Câmara. É formada em Administração e pós-graduada em Administração Pública. Iniciou a vida política como presidente da Associação de Moradores do Bairro Consolação, região na qual ainda atua como liderança. Foi eleita no ano 2000 como a vereadora mais bem votada no Espírito Santo.
É também a 1ª tesoureira do PDSB Mulher Nacional e presidente municipal do PSDB de Vitória. Foi aprovada na convenção e assumiu a chapa do partido, que também era cobiçada pelo ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.