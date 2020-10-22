Neuzinha: veja as propostas da candidata a prefeita de Vitória

Única mulher candidata a prefeita da Capital, Neuzinha tem 53 anos e está em seu quinto mandato como vereadora de Vitória, sendo também a única mulher na Câmara. É formada em Administração e pós-graduada em Administração Pública. Iniciou a vida política como presidente da Associação de Moradores do Bairro Consolação, região na qual ainda atua como liderança. Foi eleita no ano 2000 como a vereadora mais bem votada no Espírito Santo.