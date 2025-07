Despedida do cargo

'Mulher não pode aceitar ser instrumento de machismo na política', diz presidente do TRE-ES

Em entrevista exclusiva para A Gazeta, na manhã desta quarta-feira (2), horas antes da solenidade de despedida do TRE-ES, Carlos Simões fez breve balanço da sua gestão como presidente do tribunal eleitoral

Após quase quatro décadas de dedicação à magistratura, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) , desembargador Carlos Simões Fonseca, se despede da carreira de juiz nesta quarta-feira (2), encerrando seu mandato à frente da Corte Eleitoral capixaba seis meses do prazo previsto. Ele completa 75 anos no próximo dia 9 e, por isso, será obrigado a se aposentar por idade.>

Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, na manhã desta quarta, horas antes da solenidade de despedida do TRE-ES, marcada para as 16h, Carlos Simões fez breve balanço da sua gestão como presidente do tribunal eleitoral, apontou os principais desafios no período e também deixou "um alerta" para as mulheres que pretendem se candidatar a cargos eletivos no Espírito. Confira entrevista abaixo:>