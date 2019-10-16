Home
MPF dá parecer favorável à liberdade de companheiro de Amanda Quinta

José Augusto de Paiva era secretário de Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy e também foi alvo da Operação Rubi, que teve sua primeira fase deflagrada em maio. STJ julga liberação do ex-secretário nesta quinta (17)

Vinícius Valfré

[email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 19:50

 - Atualizado há 6 anos

José Augusto Paiva e Amanda Quinta chegando para reunião no Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

Após acolher habeas corpus e conceder a liberdade para a prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga na tarde desta quinta-feira (17) um pedido de extensão da decisão ao companheiro dela, José Augusto Rodrigues de Paiva.

Ministério Público Federal (MPF), que atua no julgamento do habeas corpus no STF, já se manifestou favoravelmente à liberdade de José Augusto, conforme parecer de 2 de outubro.

Ambos foram presos na Operação Rubi, que teve a primeira de suas fases deflagrada em maio. O Ministério Público Estadual (MPES) apura esquema de direcionamento de contratos, por agentes públicos, em troca de propinas.

A prisão ocorreu após um dos empresários presos na operação entrar na residência do casal com R$ 33 mil em uma mochila. O MPES já ofereceu denúncia à Justiça apontando crimes como corrupção passiva e ativa, organização criminosa e falsidade documental.

A prisão de Amanda Quinta foi substituída por outras medidas cautelares. Ela não pode se envolver com questões do município nem manter contato com outros investigados.

Não é a primeira vez que José Augusto busca a liberdade nas instâncias superiores. O Supremo Tribunal Federal (STF) já negou habeas corpus ao companheiro da prefeita afastada. Após o ministro Alexandre de Moraes negar o pedido, o acórdão da negativa no STF foi publicado nesta quarta-feira (16). 

