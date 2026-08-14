Moraes vota para tornar Macário Júdice réu por vazar operação da PF

Em conversa com a reportagem na segunda-feira (10), o advogado Patrick Berriel afirmou que a acusação contra Macário foi construída principalmente a partir de mensagens e de uma hipótese sobre um suposto encontro entre o desembargador e Bacellar.





Segundo Berriel, a investigação inicialmente indicava que Macário estaria com o ex-presidente da Alerj, mas elementos reunidos posteriormente pela defesa apontariam que o desembargador estava em outro local.





"Desde o dia 16 de dezembro, a acusação se pautava em mensagens e na afirmação de que o desembargador teria dito que estava com Bacellar. A prisão foi decretada com base nesses indícios. A investigação se aprofundou e o próprio Bacellar disse que não teria se encontrado com o magistrado."





O advogado afirmou que, em 2 de setembro, data apontada pela investigação, Macário estava em outro local. Segundo ele, três testemunhas confirmaram que o desembargador permaneceu durante todo o período em um jantar.





"A Polícia Federal, de posse do telefone do desembargador, intimou três pessoas para esclarecer o compromisso que ele tinha naquele dia. Essas testemunhas informaram que o desembargador permaneceu o tempo todo no jantar. Três testemunhas confirmaram que Macário não saiu de onde estava. O telefone dele também estava no local que ele afirmou estar."





Berriel também questionou a hipótese de que Macário teria utilizado um segundo telefone para manter contato com investigados.





"Entendo que a hipótese criminal apresentada pela PF e pelo MPF não se sustenta. É uma ilação, uma invenção do delegado sobre um suposto uso de telefone. A hipótese criminal é frágil."





A defesa afirma ainda que imagens obtidas durante a investigação indicariam que TH Joias já retirava pertences de sua residência antes do horário apontado como o momento do suposto vazamento.





"No dia 2 de setembro, há imagens mostrando que TH Joias já estava retirando as coisas dele de casa antes do horário apontado como sendo o do vazamento. O telefone do Bacellar também foi analisado. A hipótese de que o desembargador teria ajudado o Comando Vermelho é uma acusação frágil."