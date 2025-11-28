Home
Mais de um ano após vencer as eleições, Dorlei Fontão é empossado prefeito

A posse ocorre um dia depois de Dorlei ter sido diplomado prefeito pela Justiça Eleitoral, em cumprimento à decisão monocrática do ministro Kassio Nunes Marques, do TSE

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:24

Dorlei Fontão (PSB) (1º à esq) tomou posse na manhã desta quinta, na Câmara de Presidente Kennedy Crédito: Acervo pessoal/Divulgação

Reeleito nas eleições de 2024, Dorlei Fontão (PSB) tomou posse, na manhã desta sexta-feira (28), como prefeito de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, em cerimônia realizada na Câmara Municipal, após impasse judicial iniciado em setembro do ano passado, ainda no período de campanhas eleitorais.

A sessão foi conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Fábio Feliciano de Oliveira (PSB), o Júnior de Gromogol, que desde 1º de janeiro exercia interinamente o comando do Executivo, à espera de uma definição da Justiça Eleitoral sobre a validade da candidatura da chapa majoritária socialista.

A posse ocorre um dia depois de Dorlei ter sido diplomado prefeito pela Justiça Eleitoral. Em cumprimento à decisão monocrática do ministro Kassio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por meio do juízo da 43ª Zona Eleitoral, expediu, na tarde de quinta-feira (27), o diploma em favor do prefeito reeleito, assinado pelo juiz titular Douglas Demoner Figueiredo, abrindo caminho para a realização da cerimônia desta sexta na Câmara.

A reeleição de Dorlei havia sido colocada em suspenso após decisão do TRE-ES, de 13 de setembro de 2024, que barrou sua candidatura ainda durante o período de campanha.

Mesmo sub judice, ele seguiu na disputa e terminou como o candidato mais votado na eleição municipal, com 55,4% dos votos válidos. Como a chapa do socialista ultrapassou a marca de 50%, o segundo colocado, Aluizio Correa (União), que obteve 43,44% dos votos válidos, não pôde ser declarado prefeito eleito.

Diante do impasse, a chefia do Executivo municipal foi assumida de forma interina por Júnior de Gromogol, na condição de presidente da Câmara, em 1º de janeiro deste ano. Ao longo de quase 11 meses, ele permaneceu à frente da prefeitura enquanto se aguardava uma decisão definitiva sobre a situação eleitoral de Dorlei.

Com a diplomação na quinta e a posse nesta sexta, Júnior volta a atuar exclusivamente na presidência do Legislativo, após conduzir a transição. A posse do prefeito reeleito encerra o período de interinidade no Executivo  e fica descartada a possibilidade de novas eleições na cidade do Sul capixaba.

