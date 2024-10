Ipec: Audifax venceria Muribeca e Weverson em 2° turno na Serra; Muribeca bateria Weverson

Eleições 2024

Ipec: Audifax venceria Muribeca e Weverson em 2º turno na Serra; Muribeca bateria Weverson

Pesquisa eleitoral divulgada neste sábado (5) considerou os três concorrentes com melhor desempenho nas intenções de votos válidos

Audifax vence todas as simulações de segundo turno na Serra, segundo Ipec. (Arte A Gazeta)

Julia Camim Jornalista / [email protected]

O novo prefeito da Serra, município que é o maior colégio eleitoral do Espírito Santo, deve ser definido apenas no 2º turno das Eleições 2024, que será realizado no dia 27 deste mês, de acordo com a segunda rodada da pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada neste sábado (5).

A um dia da votação do primeiro turno, que acontece neste domingo (6), lidera as intenções de votos válidos o candidato Audifax Barcelos (PP), com 37%, empatado tecnicamente com Weverson Meireles (PDT), que tem 29%. Em seguida, também empatado tecnicamente com o sucessor do atual prefeito Sérgio Vidigal (PDT), aparece o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), com 28%. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Nesta rodada, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pela Justiça Eleitoral neste domingo (6). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

Conforme o levantamento, o ex-prefeito Audifax venceria os outros dois candidatos com uma ampla vantagem de pelo menos 16 pontos percentuais de diferença no segundo turno. Já uma disputa entre Muribeca e Weverson seria mais acirrada, mas o deputado estadual levaria o cargo.

O segundo turno acontece quando, em cidades com mais de 200 mil eleitores, o concorrente mais votado não obtém mais de 50% dos votos válidos.

Simulações de segundo turno

A pesquisa Ipec apresentou aos eleitores consultados na Serra três possibilidades de segundo turno. Nas simulações, foram considerados os três postulantes que apresentaram melhor desempenho nas intenções de voto.

Audifax x Muribeca

Em um cenário em que o ex-prefeito e o deputado estadual se enfrentam, Audifax sairia vitorioso, com 52% dos votos. Já Pablo Muribeca seria votado por 36% dos eleitores. Brancos e nulos somam 6% e aqueles que não sabem ou não quiseram opinar são 7%.

Daqueles que afirmam ter a intenção de votar em Weverson Meireles no primeiro turno, 58% dizem que, nesta possibilidade, votariam no ex-prefeito, enquanto 28% escolheriam o deputado. Brancos e nulos são 7% e não sabem ou não responderam, 8% dos eleitores do candidato do atual mandatário.

Audifax x Weverson

A vitória do ex-mandatário em relação ao candidato do atual prefeito é ainda mais tranquila. São 20 pontos percentuais de diferença entre Audifax, que garante 54%, e Weverson, que tem 34%. O nome do PDT oscilou positivamente em relação à primeira rodada da pesquisa, divulgada em 2 de setembro, mas, mesmo assim, não garante o posto de acordo com o levantamento.

Os entrevistados que têm a intenção de votar em Muribeca também preferem Audifax em um eventual segundo turno contra Weverson. Aqueles que escolheriam o ex-prefeito somam 58%, ante 25% que votariam no pedetista. Nesta situação, brancos e nulos são 11% e os que não sabem ou não responderam, 5%.

Muribeca x Weverson

Em uma eventual disputa entre o segundo e terceiro colocados nas intenções de voto, Pablo Muribeca e Weverson Meireles empatam tecnicamente, considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Neste cenário, o deputado estadual aparece com 45%, enquanto o sucessor de Vidigal tem 41%. Brancos e nulos são 8% e não sabem ou não responderam, 6%.

Muribeca também tem vantagem entre os eleitores de Audifax: 43% dos que pretendem votar no ex-prefeito no primeiro turno votariam no deputado caso ele disputasse o cargo com Weverson, preferido por 38% deles. Brancos e nulos somam 11% e não sabem ou não responderam, 8%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 3 e 5 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05516/2024.

