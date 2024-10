Eleições 2024

Quaest: Pazolini venceria Luiz Paulo e Coser em eventual segundo turno em Vitória

Pesquisa eleitoral divulgada neste sábado (5) simulou dois cenários de segundo turno com os candidatos que apresentaram melhor desempenho nas intenções de voto

3 min de leitura min de leitura

Pazolini seria reeleito em ambas as simulações de segundo turno em Vitória, segundo a Quaest. (Arte A Gazeta)

Julia Camim Jornalista / [email protected]

O atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), seria reeleito em um possível segundo turno na disputa pela prefeitura da Capital, independentemente do adversário que enfrentar. É o que mostra a terceira rodada da pesquisa eleitoral Quaest, contratada pela TV Gazeta e divulgada neste sábado (5).

O segundo turno, que está marcado para o dia 27 deste mês, caso nenhum candidato receba mais de 50% dos votos válidos neste domingo (6), deve ser tranquilo para o mandatário, que tem pelo menos 29 pontos percentuais de vantagem em relação aos adversários em questão.

Segundo dados do levantamento, Pazolini tem maior vantagem em relação a João Coser (PT). Já uma briga entre o mandatário da Capital e o candidato do PSDB, Luiz Paulo Vellozo Lucas, deve ser mais acirrada, mas mesmo assim o candidato do Republicanos garante o segundo mandato consecutivo.

Simulações de segundo turno

A Quaest simulou dois cenários de 2º turno em que considerou os dois candidatos mais bem pontuados atrás do prefeito. Nas possibilidades, Pazolini é apresentado aos eleitores entrevistados brigando pelo Executivo municipal com o tucano e o petista.

Em uma disputa entre Lorenzo Pazolini e Luiz Paulo Vellozo Lucas, o atual prefeito garante 60% dos votos, enquanto o tucano tem 31%. Eleitores indecisos somam 2% e aqueles que disseram que vão votar em branco, nulo ou não vão votar são 7%.

A maior parte do eleitorado que pretende votar em João Coser no primeiro turno escolheria, neste cenário, o ex-prefeito do PSDB. Aqueles que responderam que preferem votar em Luiz Paulo somam 54%, enquanto os que votariam em Pazolini somam 27%. Indecisos são 4% e brancos, nulos ou ausentes somam 15%.

Esta foi a primeira rodada da pesquisa que simulou um cenário de segundo turno com o tucano, visto que, para isso, o candidato precisa obter pelo menos 10% das intenções de voto. Nessa rodada, o concorrente do PSDB aparece com 23% dos votos válidos — excluindo os brancos, nulos e indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pela Justiça Eleitoral no domingo (6). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

Pazolini x Coser

Já em um segundo turno com o ex-prefeito do PT, o atual mandatário garante 63% dos votos, ante 26% de Coser. Na pesquisa divulgada em 18 de setembro, que simulou o mesmo cenário, Pazolini atingia 65% e o petista, 24%. Brancos, nulos e os que disseram que não vão votar eram 6% e agora são 9%. Os eleitores indecisos eram 5% e agora, 2%.

Nesta situação, 37% dos eleitores que afirmam votar em Luiz Paulo no primeiro turno escolheriam Pazolini no segundo turno, enquanto 34% preferem votar em Coser. Em setembro, os que migrariam para o atual prefeito eram 39% e para o petista, 38%.

Ainda nesse cenário, 27% dos eleitores do tucano dizem que votariam nulo, em branco ou não votariam, ante 19% da pesquisa anterior. Já os indecisos eram 4% e agora são 2%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 1.000 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-00977/2024.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta