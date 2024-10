Eleições 2024

Euclério grava vídeo em hospital para agradecer reeleição em Cariacica

Prefeito está internado desde sábado (5) por conta de uma pneumonia; ele foi reeleito no primeiro turno após receber 88,41% dos votos válidos

Breno Coelho Repórter / [email protected]

Ainda internado em um hospital, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), publicou um vídeo nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (7), para agradecer a votação recebida que garantiu a ele a reeleição no primeiro turno, com 88,41% dos votos válidos. O emedebista está em uma UTI desde sábado (5) por conta de uma pneumonia e não conseguiu votar no domingo (6).

No vídeo, o prefeito agradeceu a população de Cariacica pelos votos recebidos, que o elegeram para mais um mandato de quatro anos. “Estou passando aqui para agradecer de coração a esse povo maravilhoso da minha cidade, a todo o Espírito Santo, ao meu Deus que me dá força para caminhar…a minha família, aos nossos vereadores eleitos e todos que participaram do pleito”, declarou.

Euclério também agradeceu o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) e afirmou que, dentro de 2 a 3 dias, terá alta e estará nas ruas. “Daqui (do hospital) estou coordenando as equipes para Cariacica não parar”.

O atual prefeito da cidade foi reeleito no domingo (6), sendo escolhido por 168.771 eleitores do município. Ele derrotou Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL), que obtiveram 9,08% dos votos válidos (17.331 votos) e 2,51% (4.788 votos), respectivamente.

