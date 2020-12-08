Em ano de pandemia de Covid-19, 30 profissionais da saúde se elegem no ES

Mais de 300 candidatos declaram profissões na área da saúde, 30 foram eleitos Crédito: Divulgação

30 profissionais da saúde para ocupar vagas em câmaras municipais e prefeituras por todo o Espírito Santo. Desses, 19 usaram nomes de urna que faziam referência à profissão, sendo eleitos sob a bandeira da saúde. São 17 vereadores, cinco prefeitos e oito vice-prefeitos eleitos. Entre as profissões estão enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem e farmacêuticos. Os capixabas elegeram, em 2020 profissionais da saúde para ocupar vagas em câmaras municipais e prefeituras por todo o Espírito Santo. Desses, 19 usaram nomes de urna que faziam referência à profissão, sendo eleitos sob a bandeira da saúde. São 17 vereadores, cinco prefeitos e oito vice-prefeitos eleitos. Entre as profissões estão enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem e farmacêuticos.

O levantamento foi feito com base em dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e leva em consideração apenas candidatos que registraram, na Justiça Eleitoral, uma dessas profissões como ocupação. Também foram considerados biomédicos e agentes de saúde, mas esses não foram eleitos.

Em 2016, o Estado elegeu 41 vereadores, prefeitos e vice-prefeitos da área. Ou seja, mesmo sendo o ano em que a saúde tornou-se o foco das atenções  devido à pandemia  o número de eleitos em 2020 é 26% menor.

Ao todo, 269 profissionais da saúde concorreram a vagas de vereador e 34 a prefeito ou a vice em todo o Estado. Em percentual, portanto, 6% se elegeram para o Legislativo e 38% para o Executivo.

Entre os vereadores que vão assumir o mandato em 2021, oito são enfermeiros, cinco farmacêuticos, dois técnicos em enfermagem e dois médicos. No Legislativo, os eleitos podem conciliar as duas profissões, ou seja, não é necessário que abandonem seus postos na saúde a partir da posse, no ano que vem. Veja na tabela o nome e o município dos que foram eleitos.

Ibitirama, Itapemirim, Itarana e Já entre os prefeitos, serão dois médicos, dois enfermeiros e um farmacêutico. Os eleitos vão ocupar as prefeituras de Aracruz Nova Venécia . Neste caso, não é proibido que o prefeito acumule funções, desde que seja na iniciativa privada.

A alta demanda de trabalho na prefeitura e o risco de conflito de interesses, no entanto, faz com que tradicionalmente prefeitos se afastem de suas atividades até o final do mandato.

Entre os vices eleitos há cinco médicos, um enfermeiro, um farmacêutico e um técnico em enfermagem.

NOMES DE URNA COMO ESTRATÉGIA

Dentre os 30 profissionais de saúde eleitos, 19 usaram na urna referências à profissão.

Pelo recorte dos candidatos que concorreram a vagas de vereador, a maioria é formada por técnicos em enfermagem. Foram 101, seguidos por 70 enfermeiros, 66 agentes de saúde, 18 médicos, 13 farmacêuticos e um biomédico.