Efeito Janot: presidente eleito do TJES quer aumentar segurança

Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa Crédito: Divulgação/TJES

Rodrigo Janot a respeito do dia em que Depois do episódio narrado pelo ex-procurador-geral de Justiçaa respeito do dia em que entrou armado no Supremo Tribunal Federal (STF) preparado para matar o ministro Gilmar Mendes , a discussão sobre segurança nas Cortes do país ganhou novos contornos.

E não passa ao largo no Espírito Santo. O Tribunal de Justiça (TJES) elegeu, nesta quinta-feira (03), um novo presidente, o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, que falou à reportagem de A Gazeta sobre o tema: "Temos que melhorar mais ainda essa situação (a segurança)".

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade buscando que o Supremo determine que promotores de Justiça, procuradores da República, juízes, advogados e servidores do Judiciário também passem por aparelho detector de metais no acesso às dependências de tribunais e fóruns.

O ministro Luís Roberto Barroso, relator da ação, que terá rito de urgência, determinou, de acordo com o site Jota, que sejam colhidas informações sobre o tema em todos os tribunais.

"(É uma) Questão séria e as presidências anteriores do nosso tribunal já tomaram algumas precauções. Por exemplo: agora, todo mundo passa ao entrar no tribunal por uma revista que, logo de início, foi muito criticada. Mas hoje até a OAB está batendo palmas porque depois desse episódio do Janot tudo ficou mais claro da necessidade de mantermos uma vigilância maior" Ronaldo Gonçalves de Sousa - Desembargador eleito presidente do TJES

"E eu pretendo dar continuidade a isso principalmente agora sabendo que o ministro do Supremo está sabendo da necessidade de melhorar a situação para com a magistratura como um todo, até porque nosso tribunal pode receber ministros aqui, do Supremo, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), recebemos a todo momento, portanto a preocupação é grande e temos que melhorar mais ainda essa situação", avalia.

De acordo com o presidente eleito, somente os próprios desembargadores não passam pelo detector de metais do TJES. Ronaldo Gonçalves de Sousa toma posse no dia 12 de dezembro.

O STF proíbe a entrada de pessoas portando qualquer tipo de arma, mas autoridades, como parlamentares, governadores e o procurador-geral da República, não passam por detectores de metais.

No TJ, algumas autoridades também acabam escapando ao controle, como uma deferência ao cargo que ocupam.