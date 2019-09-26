Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aos 70 anos

Juiz suspeito de beneficiar amigos pode ser punido com aposentadoria no ES

Processos que envolviam, principalmente, lideranças políticas e empresariais andavam mais rapidamente. Magistrado já está afastado das funções mas mantém salário de R$ 33,6 mil
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

26 set 2019 às 18:15

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 18:15

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Aos 70 anos de idade e 25 de magistratura, o juiz Edmilson Rosindo Filho, do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Barra de São Francisco, pode ser punido com a pena de aposentadoria compulsória.
Ele é acusado, entre outros pontos, de beneficiar servidores do Judiciário, amigos e políticos em decisões ou fazendo com que processos andassem mais rapidamente apenas nestes casos específicos. O juiz atuou até mesmo em demandas de um advogado que seria sócio informal do filho dele, também advogado.
> Juiz denunciado por donos de supermercado pode virar réu no ES
O julgamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) começou nesta quinta-feira (27). Onze desembargadores votaram para que Rosindo Filho seja punido com a aposentadoria com salário proporcional ao tempo de serviço. É a pena máxima na esfera administrativa. O desembargador Willian Silva pediu vista, mais tempo para analisar o processo.
> Falência e recuperação: Vara do PIB Capixaba está de volta
Edmilson Rosindo Filho já está afastado das funções desde fevereiro. Ele mantém o subsídio de R$ 33,6 mil e verbas extras. Em agosto, recebeu R$ 47,4 mil líquidos de acordo com o Portal da Transparência do TJES. 
A relatora do caso, desembargadora Eliana Munhós, elencou sete tipos de infrações cometidas pelo magistrado.
Entre os episódios listados estão a concessão de indenização por danos morais a servidores ou ex-servidores do Judiciário, Executivo ou Legislativo. Na maioria das vezes, eram casos envolvendo uma operadora de telefonia por corte de sinal de internet. Em uma dessas situações ele chegou a determinar a penhora online de R$ 417 mil, para apenas uma pessoa.
Barra de São Francisco, aliás, passou a figurar como a Comarca do Brasil com o maior valor em penhoras online em relação à operadora, chegando a cerca de R$ 10 milhões. O juizado especial é para "pequenas causas".
> Juiz do caso da mulher de traficante é afastado de novo no ES
O magistrado também concedeu entrevista à rádio de um ex-prefeito da cidade e, na ocasião, teceu críticas à administração municipal, que tinha à frente um adversário político do tal ex-prefeito. E, apesar de ter descartado entrar para a política, disse que via a ideia "com bons olhos". Para a relatora, o juiz concedeu a entrevista "com o objetivo de se autopromover e tecer críticas à política do chefe do Executivo da municipalidade".
"O magistrado investigado, nos processos das referidas pessoas e de outras que solicitavam especial atenção dele, principalmente as lideranças políticas e empresariais de Barra de São Francisco, os selecionava, deixando de observar a ordem cronológica de conclusão dos autos e rapidamente proferia decisões liminares ou sentenças, de forma que tais demandas tramitavam muito mais celeremente do que outras", narrou Eliana Munhós, no voto.
> Quem julga os juízes? Pena máxima é aposentadoria
Em uma das situações, o juiz, ainda em 2009, concedeu liminar (decisão provisória) garantindo pensão a um aposentado por invalidez pelo Estado que trabalhava normalmente como procurador municipal. Uma investigação preliminar da Corregedoria do TJES apontou que o juiz era amigo íntimo do então prefeito da cidade. A decisão foi tomada durante a ausência de três dias da juíza titular da Vara e depois foi cassada. 
Não há indícios, no entanto, de que o magistrado tenha recebido alguma vantagem em troca de decisões favoráveis ou de fazer alguns casos tramitarem mais rapidamente. O motivo seria a manutenção de "prestígio" na cidade.
CENSURA
Um comportamento similar, aliás, levou o magistrado a ser punido em 2005 em outro PAD. Na época, ele atuava em Itapemirim. A pena foi a de censura, a segunda mais branda.
"Demonstra a inclinação do magistrado em se instalar numa comarca interiorana e buscar agradar com pequenos atos as lideranças locais e pessoas próximas do seu convívio pessoal e profissional, a fim de manter um prestígio na localidade, o que causa insegurança jurídica e abala a credibilidade do poder judiciário. O próprio magistrado declarou em seu interrogatório que gosta de ser benquisto na sociedade e por isso sempre recebe todas as pessoas que o procuram e, se possível, as ajuda, conferindo impulsionamento ao processo", afirmou a relatora.
> Juiz de Kennedy é suspeito de favorecer ex-deputado em desapropriação
Elianha Munhós chegou a propor, inicialmente, a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais. O magistrado ficaria afastado por dois anos do Judiciário, sem poder exercer outra profissão a não ser o magistério. E depois retornaria aos quadros da Justiça estadual.
Mas após os votos dos colgas, reformulou essa parte final do voto e aderiu aos demais pela aposentadoria compulsória.
O OUTRO LADO
O advogado do juiz, Raphael Câmara, sustentou, em defesa oral na sessão desta quinta, que Edmilson Rosindo Filho tem alta produtividade e chegou a ser premiado pelo próprio TJES com o Prêmio Mérito Jurisdicional William Couto. E destacou depoimentos de pessoas que supostamente teriam sido beneficiadas por decisões do magistrado, como um vereador de Barra de São Francisco, e que negam tal tese. 
> Promotor de Justiça do ES é condenado por facilitar prostituição
Após a votação, o advogado disse à reportagem que "a prova dos autos demonstrou que o doutor Edmilson é um juiz honesto, que jamais exigiu qualquer tipo de vantagem ilícita. De fato, teve dificuldades estruturais como qualquer juiz de comarca de interior. Mas a defesa vai aguardar a conclusão do julgamento". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TJES Barra de São Francisco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados