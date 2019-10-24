Disputa pela Prefeitura de Castelo: campanha a todo vapor na reta final

Os 28.377 eleitores de Castelo, no Sul do Estado, voltarão às urnas, neste domingo (27), para escolher os novos prefeito e vice-prefeito que comandarão o município até dezembro de 2020. As eleições suplementares foram agendadas após a chapa eleita em 2016 ser cassada.
Após o anúncio das novas eleições, cinco partidos registraram a candidatura, mas só quatro estão na disputa. Os eleitores poderão decidir entre Janete Valani (PT), João Paulo Nali (PTB), Tenente Sousa (Patriota) e Domingos Fracaroli (PSDB). Nesta reta final da campanha, os candidatos aproveitam para investir no corpo a corpo e apresentar suas propostas para a população. Esta será a quarta eleição suplementar desde 2016 no Espírito Santo.
"A campanha está boa. Fizemos várias reuniões e conversas e estou esperançoso. Nosso foco é trabalhar com obras para todo o município, dando atenção para a agricultura e a saúde", afirmou Fracaroli. O tucano é presidente da Câmara Municipal e atual prefeito interino.
O candidato do Patriota explicou que está se concentrando no contato pessoal para o convencimento do eleitor. "Vemos campanhas tradicionais e com dinheiro. Já a nossa é pautada somente no argumento, com conversa e corpo a corpo. Percebo uma boa aceitação das pessoas", disse Tenente Sousa.
Janete Valani, que concorre à vaga de chefe do Executivo pelo PT, ressaltou que a reta final da campanha eleitoral está agitada no município. "A campanha está bem corrida, mas vemos o carinho das pessoas, principalmente por ter uma mulher pela primeira vez em 91 anos concorrendo para ser prefeita."
A reportagem tentou contato com o candidato João Paulo Nali, mas não obteve retorno.
O registro da chapa encabeçada por Márcio Lemos (PHS) foi indeferido, porque o partido não tem diretório ativo no município. O mesmo questionamento ocorreu em relação à chapa do PT. O partido recorreu, alegando ter uma ata que prova a atividade em Castelo, e continua na corrida eleitoral.
QUEM PODE VOTAR
As eleições serão neste domingo (27), das 8h às 17h. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) distribuirá 126 urnas em 27 locais de votação, que serão os mesmos da última eleição. Mais de 500 mesários foram convocados para trabalhar no pleito.
Só poderá votar o eleitor que tiver o título regularizado até o dia 29 de maio deste ano. Quem souber o local de votação, poderá votar com qualquer documento oficial com foto. O eleitor pode consultar o local de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral.
Os eleitos tomarão posse no dia 22 de novembro deste ano e mandato vai durar até dia 31 de dezembro de 2020.
CASSAÇÃO DA CHAPA
Em agosto deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral negou os recursos contra a decisão que cassou diplomas do prefeito de Castelo, eleito em 2016, Luiz Carlos Piassi (MDB), e do vice, Pedro Nunes de Almeida (PSDB), e determinou a realização de nova eleição para o comando do município.
Luiz Carlos Piassi havia sido condenado à suspensão dos direitos políticos por oito anos em processo de improbidade administrativa que transitou em julgado no ano de 2013. Apesar da restrição, disputou a eleição de Castelo, em 2016, amparado por uma decisão liminar (provisória) e foi eleito.
A defesa de Pedro Nunes pontuou que a situação dele era diferente, porque não foi condenado por improbidade administrativa. Por isso, deveria ter a diplomação mantida e, consequentemente, não ser alcançado pela cassação. A argumentação não foi acolhida pelo pleno do TSE e ele ficou sem o cargo, já que toda a chapa foi cassada.
SERVIÇO
Data: 27 de outubro (domingo)
Horário: 8h às 17h
Locais: 27 locais de votação (os mesmos da última eleição)
Posse: 22 de novembro
Fim do mandado: 31 de dezembro de 2020
Quem pode votar: eleitor que tiver o título regularizado até o dia 29 de maio deste ano
O que levar: Qualquer documento oficial com foto e título de eleitor caso não saiba a sessão e zona
OS CANDIDATOS NO PÁREO
Tenente Sousa (Patriota)
Vice: Éverton Zanuncio (PDT) |Coligação: Unidos Por Castelo (PDT, PPS, DEM, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade)
Vice: Mauro Scolforo (PCdoB) | Coligação: Castelo Cidade Sorriso, Voltando A Sorrir (PT e PCdoB)
Vice: Paulo Ivan Casagrande (PV) | Coligação: Castelo No Rumo Certo (PTB e PV)
Vice: Mateus Delesposte (Patriota) | Sem coligação