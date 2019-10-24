Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleição suplementar

Disputa pela Prefeitura de Castelo: campanha a todo vapor na reta final

Quatro candidatos disputam o comando da Prefeitura de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na eleição suplementar neste domingo (27). Voltarão às urnas 28,3 mil moradores da cidade

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 15:20
Eleitores de Castelo, no Sul do Estado, voltam às urnas neste domingo (27) Crédito: Maria Adjuto/Agência Brasil
Os 28.377 eleitores de Castelo, no Sul do Estado, voltarão às urnas, neste domingo (27), para escolher os novos prefeito e vice-prefeito que comandarão o município até dezembro de 2020. As eleições suplementares foram agendadas após a chapa eleita em 2016 ser cassada
Após o anúncio das novas eleições, cinco partidos registraram a candidatura, mas só quatro estão na disputa. Os eleitores poderão decidir entre Janete Valani (PT), João Paulo Nali (PTB), Tenente Sousa (Patriota) e Domingos Fracaroli (PSDB). Nesta reta final da campanha, os candidatos aproveitam para investir no corpo a corpo e apresentar suas propostas para a população. Esta será a quarta eleição suplementar desde 2016 no Espírito Santo.
"A campanha está boa. Fizemos várias reuniões e conversas e estou esperançoso. Nosso foco é trabalhar com obras para todo o município, dando atenção para a agricultura e a saúde", afirmou Fracaroli. O tucano é presidente da Câmara Municipal e atual prefeito interino.
O candidato do Patriota explicou que está se concentrando no contato pessoal para o convencimento do eleitor. "Vemos campanhas tradicionais e com dinheiro. Já a nossa é pautada somente no argumento, com conversa e corpo a corpo. Percebo uma boa aceitação das pessoas", disse Tenente Sousa.
Janete Valani, que concorre à vaga de chefe do Executivo pelo PT, ressaltou que a reta final da campanha eleitoral está agitada no município. "A campanha está bem corrida, mas vemos o carinho das pessoas, principalmente por ter uma mulher pela primeira vez em 91 anos concorrendo para ser prefeita."
A reportagem tentou contato com o candidato João Paulo Nali, mas não obteve retorno. 
O registro da chapa encabeçada por Márcio Lemos (PHS) foi indeferido, porque o partido não tem diretório ativo no município. O mesmo questionamento ocorreu em relação à chapa do PT. O partido recorreu, alegando ter uma ata que prova a atividade em Castelo, e continua na corrida eleitoral.

QUEM PODE VOTAR

As eleições serão neste domingo (27), das 8h às 17h. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) distribuirá 126 urnas em 27 locais de votação, que serão os mesmos da última eleição. Mais de 500 mesários foram convocados para trabalhar no pleito. 
Só poderá votar o eleitor que tiver o título regularizado até o dia 29 de maio deste ano. Quem souber o local de votação, poderá votar com qualquer documento oficial com foto. O eleitor pode consultar o local de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral
Os eleitos tomarão posse no dia 22 de novembro deste ano e mandato vai durar até dia 31 de dezembro de 2020.

CASSAÇÃO DA CHAPA

Em agosto deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral negou os recursos contra a decisão que cassou diplomas do prefeito de Castelo, eleito em 2016, Luiz Carlos Piassi (MDB), e do vice, Pedro Nunes de Almeida (PSDB), e determinou a realização de nova eleição para o comando do município.
Luiz Carlos Piassi havia sido condenado à suspensão dos direitos políticos por oito anos em processo de improbidade administrativa que transitou em julgado no ano de 2013. Apesar da restrição, disputou a eleição de Castelo, em 2016, amparado por uma decisão liminar (provisória) e foi eleito.
A defesa de Pedro Nunes pontuou que a situação dele era diferente, porque não foi condenado por improbidade administrativa. Por isso, deveria ter a diplomação mantida e, consequentemente, não ser alcançado pela cassação. A argumentação não foi acolhida pelo pleno do TSE e ele ficou sem o cargo, já que toda a chapa foi cassada.

SERVIÇO

Data: 27 de outubro (domingo)
Horário: 8h às 17h
Locais: 27 locais de votação (os mesmos da última eleição)
Posse: 22 de novembro
Fim do mandado: 31 de dezembro de 2020
Quem pode votar: eleitor que tiver o título regularizado até o dia 29 de maio deste ano
O que levar: Qualquer documento oficial com foto e título de eleitor caso não saiba a sessão e zona

OS CANDIDATOS NO PÁREO

Tenente Sousa (Patriota)

Vice: Éverton Zanuncio (PDT) |Coligação: Unidos Por Castelo (PDT, PPS, DEM, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade)
Vice: Mauro Scolforo (PCdoB) | Coligação: Castelo Cidade Sorriso, Voltando A Sorrir (PT e PCdoB)
Vice: Paulo Ivan Casagrande (PV) | Coligação: Castelo No Rumo Certo (PTB e PV)
Vice: Mateus Delesposte (Patriota) | Sem coligação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados