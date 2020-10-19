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Eleições 2020

Coronel Nylton: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

A Gazeta entrevistou o ex-secretário de Segurança Pública e candidato para comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. Veja o vídeo

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 11:05
O candidato a prefeito de Vitória Coronel Nylton (Novo) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do candidato do Novo é a segunda da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 serão publicadas desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Coronel Nylton é candidato a prefeito de Vitória pelo partido Novo
Coronel Nylton é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Coronel Nylton Rodrigues ingressou na Polícia Militar em 1988. Durante o primeiro mandato do governador Casagrande, em 2010, comandava o Batalhão da PM da Serra. Durante a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, assumiu o cargo de comandante-geral da corporação a pedido do então governador Paulo Hartung (sem partido).  
De abril a dezembro de 2018 foi secretário estadual de Segurança Pública, ainda no mandato de Hartung, quem ainda tem como aliado político. Em julho, filiou-se ao partido Novo. Veja o perfil completo dele aqui. 

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

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