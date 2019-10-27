Conselho emite nota de repúdio por foto de filha de deputado com arma

Para se manifestar, a entidade usou como referência o artigo 227 da Constituição Federal , que sustenta que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.