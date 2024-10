Eleições 2024

CBN Vitória entrevista Pablo Muribeca, candidato à Prefeitura da Serra

Candidato do Republicanos vai disputar o segundo turno das eleições contra Weverson Meireles (PDT) e conversa, a partir das 10h45 desta terça-feira (8) com a jornalista Nadedja Calado

2 min de leitura min de leitura

João Barbosa Repórter / [email protected]

Candidato à Prefeitura da Serra, Pablo Muribeca (Republicanos) é entrevistado na manhã desta terça-feira (8) pela Rádio CBN Vitória. A partir das 10h45, a jornalista Nadedja Calado comanda a conversa com o candidato, que vai disputar o segundo turno das Eleições 2024 contra Weverson Meireles (PDT), também entrevistado nesta manhã.

A entrevista pode ser ouvida através da frequência 92,5 FM nos rádios, através do site da Rádio CBN e também no portal de A Gazeta;

No Espírito Santo, a Serra, maior colégio eleitoral do Estado, é a única cidade a contar com segundo turno no pleito municipal, que será realizada em 27 de outubro.

No primeiro turno, realizado no último domingo (6), nenhum dos candidatos do municipio serrano conquistou a maioria absoluta (votos válidos) do eleitorado e, agora, ambos se preparam para a nova votação. No município, Weverson Meireles recebeu o apoio de 96.995 eleitores, sendo preferência de 39,66% nas urnas. Já Pablo Muribeca foi o escolhido por 61.649 moradores — 25,21% dos votos.

Os candidatos à Prefeitura da Serra

Pablo Muribeca, candidato à Prefeitura da Serra. (Ricardo Medeiros)

Natural da Serra, Pablo Muribeca tem 33 anos e é graduado em Educação Física. Iniciou a vida profissional como professor em escolas rurais e creches e chegou a atuar como jogador de futebol profissionalmente pelos times de Serra, Vilavelhense e Vitória.

Foi eleito vereador da Serra em 2020 e deputado estadual em 2022 pelo Patriota. Na disputa pelo Executivo municipal do município serrano tem apoio do Republicanos, PSD, DC e PRD.

Weverson Meireles, candidato à Prefeitura da Serra. (Ricardo Medeiros)

Formado em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Weverson Meireles tem 33 anos e ocupou o cargo de secretário de Estado de Turismo até o início de 2023. Foi subsecretário de Esportes no Executivo estadual e também comandou a Secretaria de Governo da Prefeitura da Serra.

Por fim, presidiu o diretório estadual do PDT até março de 2024, quando deixou o posto para se dedicar à candidatura a prefeito da Serra. No pleito, tem apoio do PDT, PSB, MDB, Podemos, União Brasil, Rede e Psol.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta