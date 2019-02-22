Home
Caso Durão: "Ele acabou com a vida da minha filha", diz pai de jovem

Ele mora na Bahia e só soube que a adolescente com a qual o ex-deputado esteve no motel era a sua filha nesta sexta-feira (22). O Ministério Público acusa Luiz Durão de estupro