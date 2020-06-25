Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carlos Alberto Decotelli

Casagrande e secretário esperam bom diálogo com novo Ministro da Educação

Governador do Espírito Santo frisou que é fundamental que os componentes ideológicos sejam retirados do debate educacional

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 17:34
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o secretário da Educação, Vitor de Ângelo
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o secretário da Educação, Vitor de Ângelo Crédito: Reprodução
Casagrande e secretário esperam bom diálogo com novo Ministro da Educação
Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (25), o governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), e o secretário da Educação, Vitor de Ângelo, aproveitaram para repercutir sobre o anúncio do novo ministro da Educação, feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelas redes sociais, também nesta tarde.
Casagrande frisou que é fundamental que os componentes ideológicos sejam retirados do debate educacional para haver avanços na área, e de Ângelo aproveitou para fazer uma manifestação a favor do novo ministro, relembrando da época que Carlos Alberto Decotelli atuou como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Segundo o secretário, nessa época Decotelli teve um bom diálogo com os secretários da Educação.
"Temos, com ele, uma excelente relação no sentido de construir políticas conjuntas que, em vários momentos, diante da ausência disso, acabamos enfrentando situações desnecessárias. A característica do bom diálogo pode pautar a sua atuação como ministro para gente ter uma excelente relação. Desejamos sorte e um bom início ao ministro"
Vitor de Ângelo - Secretário da Educação do ES
Casagrande também deu as boas vindas a Decotelli, e desejou que o novo ministro mantenha o bom diálogo e seja estável, equilibrado e de bom senso. "Isso tudo pra gente poder implementar políticas de Estado. Meu desejo é esse", finalizou o governador.

Veja Também

Moderado e apoiado por militares, Decotelli deve melhorar relação com Poderes

Entre os integrantes da bancada federal capixaba, o deputado federal Felipe Rigoni (PSB) também comentou, pelo Twitter, sobre o nome do novo ministro. 

REVEJA A TRANSMISSÃO

O principal assunto da coletiva de imprensa realizada pelo governador nesta tarde foi a educação. Na transmissão ao vivo, Casagrande e de Ângelo anunciaram que, a partir do dia 1º de julho, as atividades não-presenciais realizadas pelo programa EscoLAR serão contabilizadas como carga horária eletiva.

Veja Também

Coronavírus: taxa de transmissão vai determinar abertura de escolas no ES

Bolsonaro anuncia novo ministro da Educação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados