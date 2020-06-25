Casagrande e secretário esperam bom diálogo com novo Ministro da Educação

Casagrande frisou que é fundamental que os componentes ideológicos sejam retirados do debate educacional para haver avanços na área, e de Ângelo aproveitou para fazer uma manifestação a favor do novo ministro, relembrando da época que Carlos Alberto Decotelli atuou como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Segundo o secretário, nessa época Decotelli teve um bom diálogo com os secretários da Educação.