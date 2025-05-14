Gilvan da Federal foi suspenso por três meses por quebra de decoro Crédito: Vinicius Loures/Agência Câmara

Câmara dos Deputados publicou ato exonerando os 22 assessores parlamentares ligados ao gabinete do deputado capixaba Gilvan da Federal (PL) , suspenso do cargo pelo período de três meses, por decisão Conselho de Ética da Casa de Leis. As exonerações foram divulgadas em boletim publicado pelo Legislativo na segunda-feira (12).

Your browser does not support the audio element. Câmara exonera 22 servidores de Gilvan após suspender mandato do deputado

A decisão pela suspensão de Gilvan da Federal por quebra de decoro ocorreu na terça-feira (6), com um placar de 14 votos favoráveis e 5 contrários. Ele ainda pode recorrer da suspensão no plenário da Casa de Leis, mas disse que não fará isso.

O deputado foi representado pela direção da Câmara devido a “declarações gravemente ofensivas, difamatórias e desonrosas" contra a deputada licenciada Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula. Durante reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, no dia 29 de abril, Gilvan associou Gleisi ao codinome "Amante", que teria sido atribuído a ela em uma planilhas de propinas da Odebrecht, também insinuando que o apelido significaria que ela deveria "ser uma prostituta do caramba".