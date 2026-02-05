Home
>
Política
>
Câmara de Vitória pode mudar nome da Avenida Dante Michelini para Gerson Camata

Câmara de Vitória pode mudar nome da Avenida Dante Michelini para Gerson Camata

Proposta ocorre após corpo de um dos três acusados de estuprar e matar Araceli ser encontrado decapitado em um sítio de Guarapari; ele foi absolvido anos depois do crime por falta de provas

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:23

Avenida Dante Michelini recebeu sinalização
Avenida Dante Michelini recebe nome de empresário avô de Dantinho, encontrado morto nesta semana Crédito: Fernando Madeira

O vereador Armandinho Fontoura (PL) apresentou um Projeto de Lei na Câmara Municipal de Vitória para trocar o nome da Avenida Dante Michelini por Governador Gerson Camata. A proposta nº 004/2026 ocorre após o corpo de Dante Brito Michelini, neto do empresário que dá nome a via, ser encontrado decapitado em um sítio de Guarapari, na terça-feira (3), reacendendo o debate público sobre a denominação de uma das principais vias da Capital. 

Recomendado para você

Lidiney Gobbi (PP) não conseguiu impedir o andamento de um processo de cassação de mandato; julgamento deve acontecer nesta sexta (6), na Câmara de Marechal Floriano

Prefeito sofre nova derrota na Justiça e pode ter mandato cassado no ES

Proposta ocorre após corpo de um dos três acusados de estuprar e matar Araceli ser encontrado decapitado em um sítio de Guarapari; ele foi absolvido anos depois do crime por falta de provas

Câmara de Vitória pode mudar nome da Avenida Dante Michelini para Gerson Camata

Pré-candidato à Presidência da República quer ter palanques em todos os estados

Após ofensiva de Flávio, Magno Malta pode ser candidato ao governo do ES

Dantinho, como era conhecido, tinha 76 anos e foi um dos três acusados de raptar, estuprar e matar Araceli Cabrera Crespo, de 8 anos, em 1973. Embora tenha sido absolvido pela Justiça em 1991 por falta de provas, seu sobrenome permanece ligado à memória do crime e ao trecho que dá nome à orla de Camburi.

O clamor público para que a via se chame Avenida Araceli não é novo. Em 2018, uma consulta pública da própria Câmara mostrou que 93% dos moradores eram favoráveis à mudança — somente no primeiro dia da enquete mais de 700 pessoas se manifestarem. 

Leia mais

Imagem - O que Dante Michelini, que dá nome a avenida, tem a ver com corpo encontrado em Guarapari

O que Dante Michelini, que dá nome a avenida, tem a ver com corpo encontrado em Guarapari

O Projeto de Lei nº004/2026 revogaria da Lei Municipal nº 1.701, de 1967, que batizou oficialmente a avenida. “Ex-vereador de Vitória, deputado estadual, deputado federal, governador do Espírito Santo e senador da República por três mandatos, Gerson Camata teve uma carreira que atravessou décadas da vida pública brasileira”, manifestou Armandinho.

As despesas com a confecção e a instalação das novas placas, caso o projeto seja aprovado, ficarão a cargo do Poder Executivo Municipal, utilizando dotações orçamentárias próprias. A proposta agora aguarda tramitação e apreciação dos vereadores da Casa.

Questionado por A Gazeta por que não colocar o nome de Avenida Araceli, Armandinho afirmou que a medida não é legalmente possível, uma vez que o viaduto ao fim da via já leva o nome da menina.

“Se fosse legalmente possível, eu gostaria que a avenida se chamasse Araceli, como forma de retratação histórica. Como isso não é viável, a mudança de nome já representa um avanço e, ao mesmo tempo, prestigia um importante governador do nosso Estado. Não pode haver dois logradouros públicos com o mesmo nome, por isso, como não há nenhum com o do Governador Gerson Camata identificamos que seria o ideal”, afirmou.

A origem do nome da avenida

Apesar da associação feita ao longo dos anos, o nome da avenida foi uma homenagem a Dante Michelini, empresário capixaba que foi avô de Dantinho e pai de Dante de Barros Michelini, também acusado e, posteriormente, absolvido pelo assassinato da  menina.  O patriarca não tinha nenhum outro sobrenome e passou a identificar a avenida da Capital porque foi o responsável em doar o terreno para a pavimentação.

O empresário morreu em 13 de janeiro de 1965 — oito anos antes do crime que marcou o Estado — e, conforme registros da época, todo o comércio localizado ao longo do percurso feito pelo cortejo fúnebre, no Centro de Vitória, Vila Rubim e Santo Antônio, fechou as portas em reverência, porque Dante Michelini era um empresário de destaque no Espírito Santo.

Dois anos mais tarde, em janeiro de 1967, a Prefeitura de Vitória sancionou um decreto da Câmara Municipal denominando Avenida Dante Michelini, o trecho da ponte "Prefeito Ceciliano Abel de Almeida" (ponte de Camburi) até o cais de Tubarão, antes chamado de Avenida Beira-Mar. Essa homenagem, na forma da Lei 1.701/67, foi concedida tanto porque o empresário teve relevância na economia capixaba quanto pelo fato de ter cedido parte de terrenos da orla, de sua propriedade, para que fosse feita a avenida.

Leia mais

Imagem - Como Araceli inspirou leis contra a violência sexual; entenda o que mudou

Como Araceli inspirou leis contra a violência sexual; entenda o que mudou

A homenagem, portanto, foi concedida seis anos antes de Araceli desaparecer, ser violentada e morta. Dessa maneira, não se pode afirmar que se tratou de um prêmio para Dante de Barros Michelini e seu filho, Dante Brito Michelini (Dantinho), acusados de envolvimento no crime.

Além da avenida na orla de Camburi, o nome do empresário também batiza uma escola pública em Vila Velha: a Umef Dante Michelini, localizada no bairro Planalto.

Tentativa de mudar o nome da avenida

Em 2017, a Prefeitura de Vitória inaugurou o viaduto, no final da Dante Michelini, com um memorial dedicado à menina. A estrutura também foi nomeada como Viaduto Araceli Cabrera Crespo.

Pouco depois, a Câmara Municipal publicou uma enquete no Facebook com a intenção de saber a opinião dos moradores da Capital sobre a mudança no nome da avenida. Somente no primeiro dia de consulta, mais de 700 pessoas se manifestarem e 93% votaram pela mudança.

O ex-vereador Roberto Martins chegou a propor a realização de um plebiscito para alteração de denominações de vias públicas, como a da orla de Camburi. Contudo, no início de 2018, o ex-prefeito Luciano Rezende vetou o projeto e os vereadores mantiveram a decisão do Executivo.

Leia mais

Imagem - 'Por dentro da notícia': 50 anos depois de Araceli, os detalhes do caso que chocou o Brasil

'Por dentro da notícia': 50 anos depois de Araceli, os detalhes do caso que chocou o Brasil

Imagem - Caso Araceli: a importância da memória

Caso Araceli: a importância da memória

Imagem - Caso Araceli: assista aos quatro episódios da websérie

Caso Araceli: assista aos quatro episódios da websérie

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais