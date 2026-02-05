Entenda

Câmara de Vitória pode mudar nome da Avenida Dante Michelini para Gerson Camata

Proposta ocorre após corpo de um dos três acusados de estuprar e matar Araceli ser encontrado decapitado em um sítio de Guarapari; ele foi absolvido anos depois do crime por falta de provas

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:23

Avenida Dante Michelini recebe nome de empresário avô de Dantinho, encontrado morto nesta semana Crédito: Fernando Madeira

O vereador Armandinho Fontoura (PL) apresentou um Projeto de Lei na Câmara Municipal de Vitória para trocar o nome da Avenida Dante Michelini por Governador Gerson Camata. A proposta nº 004/2026 ocorre após o corpo de Dante Brito Michelini, neto do empresário que dá nome a via, ser encontrado decapitado em um sítio de Guarapari, na terça-feira (3), reacendendo o debate público sobre a denominação de uma das principais vias da Capital.

Dantinho, como era conhecido, tinha 76 anos e foi um dos três acusados de raptar, estuprar e matar Araceli Cabrera Crespo, de 8 anos, em 1973. Embora tenha sido absolvido pela Justiça em 1991 por falta de provas, seu sobrenome permanece ligado à memória do crime e ao trecho que dá nome à orla de Camburi.

O clamor público para que a via se chame Avenida Araceli não é novo. Em 2018, uma consulta pública da própria Câmara mostrou que 93% dos moradores eram favoráveis à mudança — somente no primeiro dia da enquete mais de 700 pessoas se manifestarem.

O Projeto de Lei nº004/2026 revogaria da Lei Municipal nº 1.701, de 1967, que batizou oficialmente a avenida. “Ex-vereador de Vitória, deputado estadual, deputado federal, governador do Espírito Santo e senador da República por três mandatos, Gerson Camata teve uma carreira que atravessou décadas da vida pública brasileira”, manifestou Armandinho.

As despesas com a confecção e a instalação das novas placas, caso o projeto seja aprovado, ficarão a cargo do Poder Executivo Municipal, utilizando dotações orçamentárias próprias. A proposta agora aguarda tramitação e apreciação dos vereadores da Casa.

Questionado por A Gazeta por que não colocar o nome de Avenida Araceli, Armandinho afirmou que a medida não é legalmente possível, uma vez que o viaduto ao fim da via já leva o nome da menina.

“Se fosse legalmente possível, eu gostaria que a avenida se chamasse Araceli, como forma de retratação histórica. Como isso não é viável, a mudança de nome já representa um avanço e, ao mesmo tempo, prestigia um importante governador do nosso Estado. Não pode haver dois logradouros públicos com o mesmo nome, por isso, como não há nenhum com o do Governador Gerson Camata identificamos que seria o ideal”, afirmou.

A origem do nome da avenida

Apesar da associação feita ao longo dos anos, o nome da avenida foi uma homenagem a Dante Michelini, empresário capixaba que foi avô de Dantinho e pai de Dante de Barros Michelini, também acusado e, posteriormente, absolvido pelo assassinato da menina. O patriarca não tinha nenhum outro sobrenome e passou a identificar a avenida da Capital porque foi o responsável em doar o terreno para a pavimentação.

O empresário morreu em 13 de janeiro de 1965 — oito anos antes do crime que marcou o Estado — e, conforme registros da época, todo o comércio localizado ao longo do percurso feito pelo cortejo fúnebre, no Centro de Vitória, Vila Rubim e Santo Antônio, fechou as portas em reverência, porque Dante Michelini era um empresário de destaque no Espírito Santo.

Dois anos mais tarde, em janeiro de 1967, a Prefeitura de Vitória sancionou um decreto da Câmara Municipal denominando Avenida Dante Michelini, o trecho da ponte "Prefeito Ceciliano Abel de Almeida" (ponte de Camburi) até o cais de Tubarão, antes chamado de Avenida Beira-Mar. Essa homenagem, na forma da Lei 1.701/67, foi concedida tanto porque o empresário teve relevância na economia capixaba quanto pelo fato de ter cedido parte de terrenos da orla, de sua propriedade, para que fosse feita a avenida.

Leia mais Como Araceli inspirou leis contra a violência sexual; entenda o que mudou

A homenagem, portanto, foi concedida seis anos antes de Araceli desaparecer, ser violentada e morta. Dessa maneira, não se pode afirmar que se tratou de um prêmio para Dante de Barros Michelini e seu filho, Dante Brito Michelini (Dantinho), acusados de envolvimento no crime.

Além da avenida na orla de Camburi, o nome do empresário também batiza uma escola pública em Vila Velha: a Umef Dante Michelini, localizada no bairro Planalto.

Tentativa de mudar o nome da avenida

Em 2017, a Prefeitura de Vitória inaugurou o viaduto, no final da Dante Michelini, com um memorial dedicado à menina. A estrutura também foi nomeada como Viaduto Araceli Cabrera Crespo.

Pouco depois, a Câmara Municipal publicou uma enquete no Facebook com a intenção de saber a opinião dos moradores da Capital sobre a mudança no nome da avenida. Somente no primeiro dia de consulta, mais de 700 pessoas se manifestarem e 93% votaram pela mudança.



O ex-vereador Roberto Martins chegou a propor a realização de um plebiscito para alteração de denominações de vias públicas, como a da orla de Camburi. Contudo, no início de 2018, o ex-prefeito Luciano Rezende vetou o projeto e os vereadores mantiveram a decisão do Executivo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta