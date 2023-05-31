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#Videocast 3

'Por dentro da notícia': 50 anos depois de Araceli, os detalhes do caso que chocou o Brasil

Episódio teve como convidadas as jornalistas que se debruçaram sobre os detalhes do caso para produzir a série "Crimes Brutais – Caso Araceli"
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

31 mai 2023 às 10:03

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 10:03

O caso que chocou o Espírito Santo e o Brasil 50 anos depois é o tema do episódio do videocast “Por dentro da notícia” de maio. O terceiro episódio do programa nas redes sociais e no site de A Gazeta aborda o crime que vitimou a menina Araceli Cabrera Crespo, de apenas 8 anos, em 1973 em Vitória. 
Araceli, que morava em Bairro de Fátima, na Serra, desapareceu em 18 maio daquele ano após sair da escola em Vitória e teve o corpo encontrado seis dias depois, nas imediações do Hospital Infantil da Capital. As investigações apontaram que ela foi estuprada, torturada, drogada e assassinada brutalmente. Sobre o corpo ainda foi jogado ácido para dificultar o reconhecimento. Ninguém nunca foi punido pelo crime.
Apresentado pelo jornalista Geraldo Campos Jr, o episódio tem como convidadas a repórter Aline Nunes e a editora Caroline Rodrigues, que se debruçaram sobre os detalhes do caso para produzir a série "Crimes Brutais – Caso Araceli", documentário em quatro episódios que podem ser assistidos gratuitamente aqui.
Elas contam os bastidores da produção e os desafios em resgatar um acontecimento de meia década atrás, além de detalhes sobre como vivem atualmente familiares de Araceli e os principais suspeitos sobre o crime hoje.

Por dentro da notícia

O “Por dentro da notícia” é um videocast (formato que contempla vídeo e podcast) com veiculação mensal, que aborda os bastidores de grandes reportagens e coberturas jornalísticas da redação da Rede Gazeta. Reveja o episódio anterior abaixo:

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