'Por dentro da notícia': os bastidores da série sobre Alexandre Martins

A Gazeta estreia, nesta quarta-feira (29), o “Por dentro da notícia”, videocast (formato que contempla vídeo e podcast) que terá veiculação mensal para abordar os bastidores de grandes reportagens e coberturas jornalísticas da redação da Rede Gazeta. A live começa às 19h e será transmitida pelo Instagram, YouTube e Twitch, além do site de A Gazeta.

A Gazeta na última semana, quando o crime completou 20 anos. Apresentado pelo jornalista Geraldo Campos Jr, o primeiro episódio terá como pauta o caso do juiz Alexandre Martins, que voltou ao debate com a websérie “Crimes Brutais” , lançada porna última semana, quando o crime completou 20 anos.

Por dentro da notícia, videocast de A Gazeta que aborda os bastidores das reportagens Crédito: Arte/Geraldo Neto

Participarão como convidados do primeiro episódio a repórter Ednalva Andrade e o estagiário Felipe Sena, que atuaram na produção e roteiro do documentário em três episódios, que pode ser assistido aqui

Eles vão falar dos desafios de resgatar o caso com tamanha profundidade na websérie 20 anos após o crime e ainda sem ter todos os acusados julgados, além de bastidores de gravação e detalhes sobre a apuração.

A produção do documentário demandou mais de um mês de trabalho de uma ampla equipe na redação de A Gazeta. Além da série em vídeo, a equipe também produziu reportagens especiais para o site e para a Rádio CBN Vitória com revelações exclusivas a respeito das investigações sobre o assassinato do juiz.

Websérie Crimes Brutais falou sobre a morte de Alexandre Martins, 20 anos após o crime Crédito: Arte AG