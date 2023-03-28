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'Por dentro da notícia': os bastidores da série sobre Alexandre Martins

Live nesta quarta-feira (29) no site e redes sociais de A Gazeta terá como convidados jornalistas responsáveis pela apuração para falar dos desafios e detalhes da produção

Publicado em 28 de Março de 2023 às 15:14

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

28 mar 2023 às 15:14
A Gazeta estreia, nesta quarta-feira (29), o “Por dentro da notícia”, videocast (formato que contempla vídeo e podcast) que terá veiculação mensal para abordar os bastidores de grandes reportagens e coberturas jornalísticas da redação da Rede Gazeta. A live começa às 19h e será transmitida pelo Instagram, YouTube e Twitch, além do site de A Gazeta.
Apresentado pelo jornalista Geraldo Campos Jr, o primeiro episódio terá como pauta o caso do juiz Alexandre Martins, que voltou ao debate com a websérie “Crimes Brutais”, lançada por A Gazeta na última semana, quando o crime completou 20 anos. 
Por dentro da notícia, videocast mensal de A Gazeta que aborda os bastidores das reportagens
Por dentro da notícia, videocast de A Gazeta que aborda os bastidores das reportagens Crédito: Arte/Geraldo Neto
Participarão como convidados do primeiro episódio a repórter Ednalva Andrade e o estagiário Felipe Sena, que atuaram na produção e roteiro do documentário em três episódios, que pode ser assistido aqui.
Eles vão falar dos desafios de resgatar o caso com tamanha profundidade na websérie 20 anos após o crime e ainda sem ter todos os acusados julgados, além de bastidores de gravação e detalhes sobre a apuração.
A produção do documentário demandou mais de um mês de trabalho de uma ampla equipe na redação de A Gazeta. Além da série em vídeo, a equipe também produziu reportagens especiais para o site e para a Rádio CBN Vitória com revelações exclusivas a respeito das investigações sobre o assassinato do juiz.
Crimes Brutais sobre morte de Alexandre Martins
Websérie Crimes Brutais falou sobre a morte de Alexandre Martins, 20 anos após o crime Crédito: Arte AG
Para entender o trabalho dos jornalistas e saber como foi produzir isso tudo, basta ficar “Por dentro da notícia”, nesta quarta, às 19h.

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