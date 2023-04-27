'Por dentro da notícia': os bastidores do júri de Georgeval Alves

Os bastidores do julgamento que condenou Georgeval Alves pela morte dos meninos Kauã e Joaquim são o tema do videocast “Por dentro da notícia” de abril. O episódio foi ao ar nesta quinta-feira (27) nas redes sociais e no site de A Gazeta. Confira acima.
Georgeval foi condenado a 146 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e tortura contra o enteado e o filho. O crime, cometido em 21 de abril de 2018 na casa da família, em Linhares, chocou o Espírito Santo. O primeiro júri do caso, marcado para o início de abril, foi suspenso após advogados de defesa deixarem o julgamento.
Apresentada pelo jornalista Geraldo Campos Jr, o episódio tem como convidados os repórteres Natalia Bourguignon e Vinícius Zagoto, que acompanharam todo o julgamento de dentro do Tribunal do Júri, em Linhares. Eles produziram reportagens e fizeram a cobertura em tempo real para A Gazeta, além de um podcast com três episódios sobre o crime, o "Madrugada de Terror".
O “Por dentro da notícia” é um videocast (formato que contempla vídeo e podcast) com veiculação mensal, que aborda os bastidores de grandes reportagens e coberturas jornalísticas da redação da Rede Gazeta. Reveja o episódio anterior abaixo:
Por dentro da notícia
- Episódio 1 - Os bastidores da série sobre Alexandre Martins