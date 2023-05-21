Araceli: confira fotos de antes e depois de locais citados em investigação

Lápide do túmulo de Araceli, no cemitério municipal de Serra Sede Crédito: Fernando Madeira

Após 50 anos do assassinato de Araceli Cabrera Crespo , em 18 de maio de 1973, as circunstâncias em que o crime foi praticado permanecem um mistério. Mas, entre relatos de familiares e investigações, a indicação de alguns locais por onde a menina de apenas 8 anos teria passado ajudam a contar um pouco dessa história que marcou o Espírito Santo e a tornou um símbolo no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Quando desapareceu, Araceli morava em uma casa recém comprada no Bairro de Fátima, na Serra. A família havia se mudado para o local em dezembro de 1972, apenas seis meses antes do crime. O quarto que a menina usava era o dos fundos do imóvel, que fica numa rua sem saída, hoje chamada Araceli Cabrera Crespo, em sua homenagem.

A casa permanece com a família, mas é ocupada atualmente por um inquilino, que transformou o antigo quarto da menina em um escritório. O irmão de Araceli, Luiz Carlos Cabrera Crespo, reside no Canadá há 21 anos e, desde que se mudou, não retornou ao Espírito Santo. A estrutura do imóvel ainda guarda muito do que era na década de 1970.

A menina deixou sua casa naquele 18 de maio e foi para a Escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. Ela estudava na unidade de ensino havia pouco mais de três meses quando foi raptada e morta. Atualmente, no local, há uma clínica médica.

Após sair da escola mais cedo para não perder o horário do ônibus que a levaria para casa, Araceli seguiu até o ponto, no cruzamento da Avenida Cezar Hilal com a Rua Ferreira Coelho, onde também havia um bar. Depoimento dado por um jovem do Bairro de Fátima, durante as investigações, afirmava que a menina foi vista por ele no local, antes de desaparecer.

Atualmente, já não existe ponto de ônibus nesse cruzamento, e os estabelecimentos comerciais mudaram inúmeras vezes. Hoje, funciona uma loja de cosméticos.

Na denúncia que o Ministério Público fez contra os acusados Paulo Constanteen Helal, Dante de Barros Michelini e seu filho, Dante Brito Michelini, o promotor Wolmar Bermudes sustentava que, após ser sequestrada, Araceli havia sido levada para o bar Franciscano, localizado na praia de Camburi e de propriedade da família Michelini.

No local, a menina teria sido mantida em cárcere privado, induzida a usar drogas e violentada. O bar continuou funcionando, mesmo após a denúncia, e depois recebeu outros empreendimentos, mas hoje em dia existe apenas o terreno.

Ainda segundo o que foi apresentado pelo Ministério Público à Justiça, Paulinho e Dantinho teriam tentado socorrer Araceli, depois de ela passar mal por excesso de drogas. Mas a menina morreu antes de receber assistência. O corpo da criança, então, teria sido levado para o Edifício Apolo, em Santa Lúcia, até que moradores começaram a reclamar de mau cheiro.

O prédio ainda existe e mudou apenas a fachada daquela registrada na década de 1970. O imóvel fica próximo do local em que o corpo de Araceli foi jogado, numa área de matagal no morro atrás do Hospital Infantil de Vitória.

O acesso, atualmente, é mais fácil a partir da Cezar Hilal, mas é necessário passar por um terreno particular. Do alto do morro, é possível avistar os fundos do edifício.