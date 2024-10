Eleições 2024

Câmara da Serra será renovada em quase 50%; veja quem entra e quem sai

dos 21 parlamentares que tentaram a reeleição para o cargo, 11 saíram vitoriosos. No Legislativo serrano, são 23 vagas para vereador da cidade

Após a conclusão do primeiro turno de votação das eleições deste ano, com todas as urnas apuradas, é possível dizer que a Câmara da Serra será renovada em 47%, chegando a quase 50%. Isso porque, dos 21 vereadores que tentaram a reeleição para o cargo, 11 saíram vitoriosos. No Legislativo serrano, são 23 vagas para vereador da cidade.

Em comparação com o pleito de 2020, quando, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas um parlamentar conseguiu se reeleger, dos 11 que disputaram a permanência no cargo, houve aumento de 100% no número de candidatos reeleitos no município.

Na lista dos reeleitos na Serra este ano, o vereador Saulinho da Academia (PDT) terminou o pleito como o parlamentar mais votado, totalizando 8.241 votos. Também foram eleitos para mais quatro anos no cargo os vereadores Cleber Serrinha (MDB), com 2.976 votos; Dr. William (União), com 3.176; Fred (PSDB), com 4.370; Jeffinho do Baleneário (Podemos), com 3.090; Paulinho do Churrasquinho (PDT), com 3.972; Raphaella Moraes (PP), com 2.873; Rodrigo Caldeira (Republicanos), com 3.587; Teilton Valim (PP), com 7.357; e Wellington Alemão (Rede), com 2.194.

Na relação dos que saíram derrotados nas urnas estão: Adriano Galinhão (União), com 3.108 votos; Anderson Muniz (Podemos), com 2.122; Darcy Junior (Republicanos), com 2.018; Elcimara Loureiro (PT), com 2.028; Gilmar Dadalto (PSDB), com 2.963; Prof. Alex Bulhões (PP), com 2.709; Prof. Artur (PP), com 2.516; Rodrigo Caçulo (Republicanos), com 1.644; Sergio Peixoto (PDT), com 2.421; e William da Elétrica (PDT).

Os vereadores Igor Elson (PL), que tentou o comando do Executivo serrano, e Ericson Duarte (Rede), eleitos em 2020, não disputaram vagas no Legislativo serrano.

Serão 11 novos nomes que chegarão à Câmara da Serra pela primeira vez, após o resultado das eleições deste domingo (6): Andréa Duarte (PP), eleita com 3.795; Agente Dias (Republicanos), com 3.587; Antonio CEA (Republicanos), com 2.986 ; Cabo Rodrigues (MDB), com 2.639; George Guanabara (Podemos), com 2.923; Henrique Lima (Podemos), com 3.017; Leandro Ferraço (PSDB), com 3.603; Pequeno do Gás (PSD), com 2.287; Professor Renato Ribeiro (PDT), com 3.606; e Rafael Estrela do Mar (PSDB), com 4.409. Já Stefano Andrade (PV) está voltando à Casa de Leis após não ter sido reeleito nas eleições de 2020.

