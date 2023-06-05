Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
24 votos a 4

Assembleia veta projeto que previa transferir arma a policial aposentado

Deputados decidiram manter o veto do governador à proposta de membros das forças de segurança, ao se aposentarem, ficarem com as armas de fogo que utilizaram na ativa.
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

05 jun 2023 às 17:02

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 17:02

Deputados mantiveram o veto do governador à proposta sobre transferência de armas a policiais aposentados
Deputados mantiveram o veto do governador à proposta sobre transferência de armas a policiais aposentados Crédito: Ales
Por 24 votos a 4, os deputados estaduais mantiveram o veto do governador Renato Casagrande (PSB) à proposta que previa a possibilidade de membros das forças de segurança pública, ao se aposentarem, receberem as armas de fogo utilizadas por eles na ativa. A votação ocorreu na sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta segunda-feira (5) e teve ainda a participação do presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), que se absteve. O deputado Hudson Leal (Republicanos) foi o único ausente.
Autor do Projeto de Lei 124/2023, o deputado Danilo Bahiense (PL) foi um dos que votaram a favor da manutenção do veto total de Casagrande ao texto. Ele justificou que entendeu as razões apresentadas pelo governador e pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para vetar a matéria e citou portaria recente da Polícia Federal regulamentando o uso de armas por policiais e outros que atuam nas forças de segurança.
Bahiense pediu a manutenção do veto aos colegas de plenário, pois disse que recebeu do governador uma promessa de que será enviado um novo texto sobre o assunto, já seguindo as normas previstas na portaria da Polícia Federal.
Segundo a PGE, “ao estabelecer uma nova forma de aquisição de material bélico”, a iniciativa interfere na competência legislativa da União, acarretando vício de inconstitucionalidade. De acordo com parecer da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e da Polícia Militar (PM), a transferência dessas armas, com ou sem custos, aos aposentados da área pode representar “desfalque importante de equipamentos".
Assembleia veta projeto que previa transferir arma a policial aposentado
Os quatro parlamentares que votaram pela derrubada do veto fazem parte do grupo de oposição ao governo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo: Lucas Polese, Callegari e Capitão Assumção, todos do PL; e Coronel Weliton (PTB).
Mesmo com a justificativa apresentada pelo autor do projeto para votar pela manutenção do veto, Polese protestou e alegou que tudo o que a oposição apresenta é vetado pelo governo e depois um texto similar é apresentado para que a autoria fique com o governador e não com qualquer parlamentar da oposição.
Outro veto previsto na pauta da sessão da Assembleia era relativo ao projeto que considera sexo biológico como único critério para definição do gênero de competidores em eventos ou competições esportivas realizadas no Estado. Porém, o presidente da Comissão de Justiça, deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), pediu prazo regimental de até três sessões para analisar a matéria. 

Urgência em projeto de ICMS

Ainda na sessão desta segunda-feira (5), os deputados estaduais aprovaram regime de urgência para a tramitação do projeto que institui a forma única de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a gasolina e o etanol anidro combustível. Com isso, o texto deve ser votado na próxima sessão plenária, a ser realizada na terça-feira (6). 
O texto enviado pelo Executivo altera a Lei 7.000/2001 e fixa a cobrança única na fase inicial da cadeia produtiva, em vez de cobrar o imposto parcialmente em todas as fases da cadeia, como tem sido. Devem emitir parecer à matéria as comissões de Justiça e Finanças.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Renato Casagrande Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Imagem de destaque
Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados