Assembleia veta projeto que previa transferir arma a policial aposentado

Deputados mantiveram o veto do governador à proposta sobre transferência de armas a policiais aposentados Crédito: Ales

Por 24 votos a 4, os deputados estaduais mantiveram o veto do governador Renato Casagrande (PSB) à proposta que previa a possibilidade de membros das forças de segurança pública, ao se aposentarem, receberem as armas de fogo utilizadas por eles na ativa. A votação ocorreu na sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta segunda-feira (5) e teve ainda a participação do presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), que se absteve. O deputado Hudson Leal (Republicanos) foi o único ausente.

Autor do Projeto de Lei 124/2023, o deputado Danilo Bahiense (PL) foi um dos que votaram a favor da manutenção do veto total de Casagrande ao texto. Ele justificou que entendeu as razões apresentadas pelo governador e pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para vetar a matéria e citou portaria recente da Polícia Federal regulamentando o uso de armas por policiais e outros que atuam nas forças de segurança.

Bahiense pediu a manutenção do veto aos colegas de plenário, pois disse que recebeu do governador uma promessa de que será enviado um novo texto sobre o assunto, já seguindo as normas previstas na portaria da Polícia Federal.

Segundo a PGE, “ao estabelecer uma nova forma de aquisição de material bélico”, a iniciativa interfere na competência legislativa da União, acarretando vício de inconstitucionalidade. De acordo com parecer da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e da Polícia Militar (PM), a transferência dessas armas, com ou sem custos, aos aposentados da área pode representar “desfalque importante de equipamentos".

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Os quatro parlamentares que votaram pela derrubada do veto fazem parte do grupo de oposição ao governo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo : Lucas Polese, Callegari e Capitão Assumção, todos do PL; e Coronel Weliton (PTB).

Mesmo com a justificativa apresentada pelo autor do projeto para votar pela manutenção do veto, Polese protestou e alegou que tudo o que a oposição apresenta é vetado pelo governo e depois um texto similar é apresentado para que a autoria fique com o governador e não com qualquer parlamentar da oposição.

Urgência em projeto de ICMS

Ainda na sessão desta segunda-feira (5), os deputados estaduais aprovaram regime de urgência para a tramitação do projeto que institui a forma única de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a gasolina e o etanol anidro combustível. Com isso, o texto deve ser votado na próxima sessão plenária, a ser realizada na terça-feira (6).