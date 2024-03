Após 8 dias de prisão

As medidas do STF que Capitão Assumção precisará cumprir após ser solto

Conforme explicou o advogado do deputado, Fernando Dilen, as restrições impostas anteriormente foram mantidas, com uma alteração; confira

“Tem que usar tornozeleira, não pode usar as redes sociais, não pode dar entrevistas, não pode sair do Estado. O passaporte (que deveria ser retido) já estava entregue. O que mudou foi que a multa saiu de R$ 20 mil para R$ 50 mil em caso de reiteração", explicou.

Outra medida que deve ser aplicada e que também já fazia parte das determinações anteriores é a proibição de participação em qualquer evento público em todo o território nacional.



Capitão Assumção foi recebido por apoiadores após deixar prisão . (Divulgação/Assembleia Legislativa do ES)

Ao soltá-lo, Moraes seguiu a decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que votou pela revogação da prisão em sessão realizada na manhã de quarta-feira (6), após apresentação de parecer em comissão especial criada para tratar do caso. O placar foi de 24 votos a favor da soltura e 4 contra. O presidente da Casa de Leis, deputado Marcelo Santos (Podemos), se absteve.

Relembre a prisão

Assumção foi preso na noite de 28 de fevereiro, em Vitória. O deputado tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que a Procuradoria-Geral de Justiça apontou que o parlamentar descumpriu ordem judicial imposta pelo próprio Moraes.

O parlamentar do PL é investigado no âmbito do Inquérito das Fake News, que tramita no STF. Ele é acusado, pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), de integrar uma "milícia digital" com o objetivo de desestabilizar as instituições da República.

Em dezembro de 2022, Moraes determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e impôs medidas cautelares ao deputado estadual. Entre elas, está a proibição de fazer publicações em redes sociais, o que teria sido desrespeitado por Assumção.

