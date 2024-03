Prisão revogada

Capitão Assumção deixa o quartel da PM após decisão do STF; veja vídeo

Deputado estadual foi solto na noite de quinta-feira (7) depois de 8 dias preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que seguiu decisão sua soltura após Assembleia decidir pela revogação da prisão

3 min de leitura min de leitura

O deputado Capitão Assumção (PL) foi solto na noite de quinta-feira (7), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Imagens de redes sociais mostram o momento em que o deputado deixou o quartel da Polícia Militar, em Vitória, depois de oito dias preso. Confira no vídeo acima.

Assumção foi recebido na saída por apoiadores, entre eles o senador Magno Malta, presidente do PL no Espírito Santo. Na sequência, foi levado para casa em um carro particular. O político levava nas mãos uma Bíblia, a mesma que estava com ele no dia da prisão.

O advogado do deputado, Fernando Dilen, informou que as restrições impostas anteriormente a Assumção foram mantidas.

"Tem que usar tornozeleira, não pode usar as redes sociais, não pode dar entrevistas, não pode sair do Estado. O passaporte já estava entregue. O que mudou foi que a multa saiu de R$ 20 mil para R$ 50 mil em caso de reiteração", explicou.

Capitão Assumção deixa o quartel da PM após decisão do STF . (Divulgação/Assembleia Legislativa do ES)

Com a soltura, o deputado deve voltar seguir com as atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), assim como estava antes de ser preso.

Ao soltá-lo, Moraes seguiu a decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que votou pela revogação da prisão em sessão realizada na manhã de quarta-feira (6), após apresentação de parecer em comissão especial criada para tratar do caso. O placar foi de 24 votos a favor da soltura e 4 contra. O presidente da Casa de Leis, deputado Marcelo Santos (Podemos), se absteve.

Em viagem ao interior do Estado, Santos se manifestou pelas redes sociais, celebrando a soltura.

Acabo de tomar conhecimento da louvável atitude do ministro do @STF_oficial que acatou a decisão da nossa @assembleiaes e já determinou a imediata soltura do colega de plenário Deputado Capitão Assumção. Exemplo de democracia sólida, com respeito mútuo das instituições. — Marcelo Santos (@marcelodeputado) March 8, 2024

Relembre a prisão

Assumção foi preso na noite de 28 de fevereiro, em Vitória. O deputado tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que a Procuradoria-Geral de Justiça apontou que o parlamentar descumpriu ordem judicial imposta pelo próprio Moraes.

O parlamentar do PL é investigado no âmbito do Inquérito das Fake News, que tramita no STF. Ele é acusado, pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), de integrar uma "milícia digital" com o objetivo de desestabilizar as instituições da República. Em dezembro de 2022, Moraes determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e impôs medidas cautelares ao deputado estadual. Entre elas, está a proibição de fazer publicações em redes sociais, o que teria sido desrespeitado por Assumção.

No mesmo dia da prisão, ele prestou depoimento na sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, e passou por exames no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Em seguida, foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar e, de lá, para o Quartel do Comando-Geral da PM, em Maruípe, Vitória, onde ficou detido em uma cela desde então.

Antes da votação na Assembleia que definiria o destino de Assumção, o deputado Lucas Scaramussa (Podemos), relator da comissão especial criada para analisar o caso, apresentou um parecer a favor da soltura, destacando, entre outros pontos, que era "latente a falta de contemporaneidade dos fatos imputados ao deputado” como justificativa para o pedido de prisão preventiva.

“Se o Deputado Capitão Assumção transgrediu, ou não, determinação anterior do STF, não podemos afirmar, mas o que é inconteste a partir do que relata a própria r. decisão ora analisada é que se ocorreu essa desobediência, a mesma se deu há mais de 1 (um) ano e não vem se repetindo, ou, se vem, não consta descrita na r. decisão", frisou o texto.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta