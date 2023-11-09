Após afastamento, Maretto volta ao governo do ES, mas em função técnica

Luiz Cesar Maretto foi afastado do cargo de diretor-executivo do DER-ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O retorno foi viabilizado após um acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , que foi confirmado pela Justiça no último dia 31 de outubro. Em uma das cláusulas foi estabelecido que Maretto não poderá atuar como ordenador de despesas, celebrando convênios ou contratos. Segundo o documento, ele poderá “desempenhar outras funções públicas, de natureza inteiramente técnico-executiva, junto ao DER-ES ou em outro cargo que se encontre a sua disponibilidade em âmbito da administração pública estadual”.

O mesmo texto, assinado pelos promotores Pedro Ivo de Sousa e Rafael Calhau Bastos, estabelece ainda que Maretto terá que se abster de funções públicas com as seguintes atribuições:

ordenação de despesas

celebração e rescisão de convênios, acordos, contratos e instrumentos legais congêneres, que digam respeito a direitos, obrigações e demais responsabilidades do DER-ES, e aos seus respectivos aditamentos, na forma da legislação vigente

autorização de procedimentos licitatórios e de dispensa de licitação, bem como de contratações emergenciais, e à homologação e adjudicação dos seus resultados

demais atos decisórios relacionados às questões retrorreferenciadas

No último dia 1º, foi publicada a exoneração de Maretto do cargo de diretor-geral do DER-ES e, na sequência, ele foi nomeado para a função de diretor de gerenciamento de projetos e ações. A direção do órgão ficou com Neomar Antonio Pezzin Júnior.

Motivos da ação de improbidade

A ação proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontou fraude à licitação no âmbito do DER-ES visando à contratação emergencial direcionada de diversas empreiteiras, por meio de dispensa de licitação, com posterior pagamento de indenização.

Inicialmente, o MPES verificou irregularidades em um contrato firmado pelo DER-ES com um consórcio no valor de R$ 5.657.799,04. Em seguida, tomou conhecimento de auditoria realizada pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), que verificou irregularidades em 28 contratos emergenciais celebrados pela autarquia para a execução de obras e serviços após o prazo máximo legal de 180 dias.

Ainda conforme apontado pelo órgão ministerial, foram realizados pagamentos sem cobertura contratual e apresentadas justificativas deficientes para a escolha das empresas que executaram as obras, sendo que 93% das contratações foram firmadas sem a realização de pesquisas de preços.

Entre as funções do cargo de diretor-executivo geral estão: exercer a orientação, coordenação e supervisão das atividades das diretorias e órgãos executivos; e celebrar e rescindir convênios, contratos, acordos e demais instrumentos legais sob a responsabilidade do DER-ES.