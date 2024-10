Reveja o debate com candidatos à Prefeitura de Vitória

Participaram do debate, que envolveu temas relevantes para a cidade, os seis candidatos a prefeito: Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). O jornalista e apresentador do Bom Dia ES, Mário Bonella, foi o mediador. Simultaneamente, nesta quinta (3), foi realizado pela TV Gazeta outro debate, com candidatos à Prefeitura de Colatina .

O debate aconteceu três dias antes do primeiro turno das Eleições 2024, marcado para o próximo domingo (6), e foi o último momento para os telespectadores verem os candidatos reunidos, apresentando as suas propostas.

Participaram dos debates os nomes que disputam o comando das cidades do Espírito Santo, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, conforme prevê a Lei 9.504/97.

No último sábado (28), a TV Gazeta já realizou debates entre os candidatos às Prefeituras de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do estado.