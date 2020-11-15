'A pandemia convocou de volta as forças tradicionais da política', diz cientista político

Cada eleição constitui uma batalha entre os partidos e é movida por sentimentos diferentes. Óbvio que as eleições municipais são intermediárias, em meio de mandato, e de uma forma dialogam com as eleições que passaram e as que virão. Isso não faz com que seja uma decorrência, mas tem uma influência. Em 2016, por exemplo, a derrota do PT nas prefeituras antecipou o que veríamos em 2018. As eleições municipais sinalizavam que o pêndulo da política andava para a direita, o que se confirmou com a eleição de Bolsonaro e de muitos governadores. Acredito que vamos ver um enfraquecimento do bolsonarismo nos próximos anos. Quanto ao PT, o partido deve ter um desempenho melhor neste ano, apesar de ainda bastante inexpressivo. Mas começa a tomar um certo fôlego e, se quiser crescer, vai ter que compartilhar o protagonismo da esquerda com outros partidos.