Eleições 2024

A Gazeta e CBN realizam debate com candidatos a prefeito da Serra nesta quarta (25)

Cinco candidatos foram convidados para o debate, que terá início às 9h30 e contará com quatro blocos
Redação de A Gazeta

25 set 2024 às 05:01

25 set 2024 às 05:01

A série de debates com candidatos a prefeito na Grande Vitória chega ao fim nesta quarta-feira (25), quando A Gazeta e CBN Vitória recebem os concorrentes à Prefeitura da Serra, a partir das 9h30, para uma rodada de discussões sobre as propostas para o município.
Conforme a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente os candidatos de partidos ou federações que possuem, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional vão participar do debate.
Portanto, foram convidados o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), o vereador Igor Elson (PL), o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), o ex-deputado Professor Roberto Carlos (PT) e o ex-secretário estadual de Turismo Weverson Meireles (PDT). 
O debate será transmitido ao vivo no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória e terá quatro blocos. No primeiro bloco, os candidatos poderão fazer perguntas entre si com tema livre. No segundo, as perguntas terão um tema determinado. No terceiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. Já o último bloco será de tema livre, seguido pelas considerações finais de cada candidato.
Já foram realizados três debates até o momento. O primeiro aconteceu na última sexta-feira (20), com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Já o segundo debate ocorreu na segunda-feira (23) com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. O último foi na terça-feira (24) com concorrentes à Prefeitura de Cariacica

