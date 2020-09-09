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Companheiro é suspeito

Vizinhos chamam a polícia ao ouvir gritos de mulher sendo espancada em Vila Velha

Populares tentaram agredir o companheiro dela, que pulou de uma casa e fraturou os tornozelos. A mulher chegou a desmaiar e teve cortes na cabeça

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 10:34
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência onde a vítima das agressões está internada Crédito: Fernando Madeira
Vizinhos chamam a polícia ao ouvir gritos de mulher sendo espancada em Vila Velha
Uma mulher de 38 anos foi espancada pelo companheiro em Vila Velha, na noite desta terça-feira (8). Ela está internada no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. A informação foi passada pela polícia à reportagem da TV Gazeta.
De acordo com a polícia, a mulher foi espancada pelo companheiro, de 44 anos, e vizinhos acionaram os militares, porque ouviram os gritos da vítima. Ela chegou a sair correndo de casa e foi para a rua. Quando a polícia chegou ao local, ela estava desmaiada e com cortes na cabeça, provocados por pancadas. A polícia acionou o Samu, que a levou para o hospital.

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Ainda segundo a polícia, populares tentaram agredir o companheiro dela, suspeito de cometer as agressões. O homem fugiu para uma casa da região e, com medo de ser espancado, pulou do segundo andar da residência. Ele quebrou os dois tornozelos.
A polícia o conduziu para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde foi atendido e liberado. Depois disso, foi levado para o Plantão Especializado da Mulher, mas, durante a madrugada, começou a sentir dores e o delegado pediu para que o homem fosse novamente encaminhado para o hospital. Na manhã desta quarta-feira (9), ele está internado também no Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, escoltado por policiais.
Com informações da TV Gazeta

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