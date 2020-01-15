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Na Grande Vitória

Vídeo: mulher pula de carro em movimento durante perseguição policial no ES

Na tentativa de fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem passou por Cariacica, Vila Velha, e só parou em Vitória

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 13:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 13:46
O condutor do veículo foi preso quando um dos pneus do carro furou na Praia do Suá, em Vitória Crédito: PRF/ES
Uma passageira de um carro se jogou do veículo em movimento durante uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cariacica. O motorista dirigiu em alta velocidade, avançou semáforos e desrespeitou faixas de pedestre até chegar à Praia do Suá, em Vitória. Um cigarro de maconha também foi encontrado no carro.
De acordo com a PRF, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia. O nome dele não divulgado pela polícia. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (13), na altura do quilômetro 3 da BR-262. 
O motorista dirigia um Fiat Siena, com placa de São Paulo, e, após se recusar a parar para a averiguação da PRF, seguiu em alta velocidade para o bairro São Torquato, em Vila Velha.
O condutor continuou dirigindo até a Ponte Florentino Avidos em direção ao Centro de Vitória. Um vídeo mostra parte da perseguição. Durante todo o trajeto, o motorista cometeu inúmeras infrações. Nas proximidades do Porto da Capital, uma passageira  que diz ter pegado carona com o homem na saída de um shopping  pulou de dentro do veículo em movimento, mas o motorista fugiu pela calçada.
No vídeo, ainda é possível ouvir os policiais rodoviários dizendo que o motorista arremessou objetos pela janela durante o caminho. A perseguição só teve fim na Praia do Suá, após um dos pneus traseiros do carro furar e o veículo rodar na pista.
"Ele passou pelo Centro, pela Avenida Beira-Mar, depois por dentro da Praia do Suá, que tem ruas estreitas. Esse motorista infringiu várias normas, dirigindo perigosamente e colocando a vida de pedestres e de outros motoristas em risco", ressaltou a inspetora Daniele Fiorotti, da Polícia Rodoviária Federal.
De acordo com a PRF, o motorista continuou se recusando a acatar as ordens policiais mesmo depois de o veículo parar, mas foi imobilizado. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Constatou-se também que sua carteira de habilitação já havia sido cassada.
O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Já a passageira que se jogou do carro foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, e depois prestou depoimento na delegacia como testemunha do fato.
Com informações do G1/ES, da TV Gazeta

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