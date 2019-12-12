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Rodovias brasileiras

Justiça determina que PRF volte a usar radares móveis em rodovias

O uso de medidores de velocidade móveis e portáteis está suspenso desde agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 21:35

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 21:35

Radar nas estradas Crédito: Arquivo Agência Bras
A Justiça Federal em Brasília decidiu nesta quarta-feira(11) revogar a determinação de que a Polícia Rodoviária Federal (PRF)suspenda a utilização de radares móveis nas rodovias do país. O uso de medidores de velocidade móveis e portáteis está suspenso desde agosto.
Na decisão, o juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 1ª Vara Federal Cível, atendeu a um pedido liminar feito pelo Ministério Público Federal (MPF) e entendeu que a falta dos radares pode causar danos à sociedade.
"A urgência é patente, ante o risco de aumento do número de acidentes e mortes no trânsito em decorrência da deliberada não utilização de instrumentos escolhidos, pelos órgãos técnicos envolvidos e de acordo com as regras do Sistema Nacional de Trânsito, como necessários à fiscalização viária", decidiu o juiz.
Em agosto, a determinação foi cumprida pela PRF após a publicação de um despacho do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, foram revogados atos administrativos sobre a atividade de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias e estradas federais.
Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), sediado em Brasília.

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