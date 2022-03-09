Vídeo: moradores do Morro do Quadro vivem dia de tensão em Vitória

Após homens passarem atirando, Guarda Municipal esteve no Morro do Quadro, em Vitória, e crianças saíram mais cedo de creche

Ainda de acordo com apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, os moradores disseram que o tiroteio e o toque de recolher têm relação com a disputa pelo tráfico de drogas, entre o Morro do Cabral e o Morro do Alagoano – regiões vizinhas na Capital.