Vídeo: moradores do Morro do Quadro vivem dia de tensão em Vitória

Quem mora na região do Morro do Quadro, em Vitória, viveu um dia de tensão nesta quarta-feira (9). Conforme relatado por moradores à equipe da TV Gazeta, que esteve no local, criminosos teriam passado pelo bairro atirando e anunciando um toque de recolher, ainda no início da tarde. No vídeo acima, duas pessoas relatam a situação, dizendo que "tudo está fechado".
A Prefeitura de Vitória informou que o Centro Municipal de Educação Infantil Odila Simões chegou a liberar algumas crianças mais cedo, cujos pais se dirigiram à creche para buscá-las. Em nota, a administração municipal esclareceu que "para as demais, as atividades continuam normalmente até as 18h, com apoio da Guarda Civil".
Ainda de acordo com apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, os moradores disseram que o tiroteio e o toque de recolher têm relação com a disputa pelo tráfico de drogas, entre o Morro do Cabral e o Morro do Alagoano – regiões vizinhas na Capital.
Em nota, a Ceturb-ES explicou que as linhas 102, 104, 122, 123 e 201 do Sistema Transcol, que atendem a região, não sofreram alteração de itinerário e estão operando normalmente. "Pontua-se que um veículo não identificado, estacionado na via, impossibilitou o ônibus da linha 102 de subir, em alguns horários", disse.
PATRULHAMENTO REFORÇADO
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que agentes estão realizando "patrulhamento preventivo" no Morro do Quadro durante a tarde desta quarta-feira. Apesar de sugerido no vídeo que abre esta matéria, as unidades de saúde do bairro não fecharam, segundo a Secretaria de Saúde de Vitória.
Em nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada porque "indivíduos teriam efetuado disparos de arma de fogo e decretado toque de recolher", mas que policiais estão no local "e a informação não procede". As equipes da Força Tática e da Patrulha do Morro estão no bairro.
A Polícia Civil garantiu que "o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes" e que "realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas e crimes relacionados em todo o Estado". A população deve colaborar por meio do Disque-Denúncia (181).
Moradores do Morro do Quadro vivem dia de tensão em Vitória