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Operação Sicário

35 pessoas foram presas em ação contra o crime organizado no ES

Ao longo dos meses, segundo a polícia, foram realizadas diversas ações para desarticular o braço de uma organização criminosa do Rio de Janeiro em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2022 às 13:36

Publicado em 09 de Março de 2022 às 13:36

35 pessoas foram presas na Operação Sicário contra o crime organizado no ES
35 pessoas foram presas na Operação Sicário contra o crime organizado no ES Crédito: Divulgação/PCES
Polícia Civil do Espírito Santo apresentou, nesta quarta-feira (9), detalhes da segunda fase da Operação Sicário, que tem como objetivo combater o crime organizado no Estado. Durante a ação, 35 pessoas foram presas. Armas, drogas e até carros foram apreendidos.
Ao longo dos meses, segundo a polícia, foram realizadas diversas ações para desarticular o braço de uma organização criminosa do Rio de Janeiro em Vitória.
Ainda de acordo com a polícia, a operação deu atenção especial ao braço da organização chefiada pelos criminosos conhecidos como irmãos Vera. Os irmãos Gabriel, Luan e Bruno Faria Gomes estão foragidos.
As investigações apontam que os irmãos exercem o comando do tráfico de drogas em diversas localidades do Estado, como os bairros Cruzamento, Itararé, Morro do Macaco e Conquista, em Vitória; Jardim Carapina e Nova Almeida, na Serra; e Conceição da Barra, além de possibilidade de instalação no Estado do Rio de Janeiro.
Entre os presos, estão criminosos que tinham cargo de confiança no tráfico, entre gerentes, olheiros e até uma advogada. Além das prisões, foram apreendidos dinheiro, drogas e armas.
35 pessoas foram presas na Operação Sicário contra o crime organizado no ES
35 pessoas foram presas na Operação Sicário contra o crime organizado no ES Crédito: Divulgação/PCES
Entre os armamentos apreendidos, estão duas espingardas, quatro pistolas e 435 munições de diferentes calibres - inclusive fuzil. Ao todo, três veículos utilizados pelo tráfico também foram retidos pela polícia.
Além disso, foram apreendidos 18 rádios comunicadores, 192 pedras de crack, 347 pinos de cocaína, três tabletes de maconha, 107 buchas de maconha, 35 porções de haxixe e 104 pinos de haxixe.

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