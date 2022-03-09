35 pessoas foram presas em ação contra o crime organizado no ES

35 pessoas foram presas na Operação Sicário contra o crime organizado no ES Crédito: Divulgação/PCES

Operação Sicário, que tem como objetivo combater o crime organizado no Estado. Durante a ação, 35 pessoas foram presas. Armas, drogas e até carros foram apreendidos. Polícia Civil do Espírito Santo apresentou, nesta quarta-feira (9), detalhes da segunda fase da, que tem como objetivo combater o crime organizado no Estado. Durante a ação, 35 pessoas foram presas. Armas, drogas e até carros foram apreendidos.

Ao longo dos meses, segundo a polícia, foram realizadas diversas ações para desarticular o braço de uma organização criminosa do Rio de Janeiro em Vitória

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Ainda de acordo com a polícia, a operação deu atenção especial ao braço da organização chefiada pelos criminosos conhecidos como irmãos Vera. Os irmãos Gabriel, Luan e Bruno Faria Gomes estão foragidos.

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As investigações apontam que os irmãos exercem o comando do tráfico de drogas em diversas localidades do Estado, como os bairros Cruzamento, Itararé, Morro do Macaco e Conquista, em Vitória; Jardim Carapina e Nova Almeida, na Serra; e Conceição da Barra, além de possibilidade de instalação no Estado do Rio de Janeiro.

Entre os presos, estão criminosos que tinham cargo de confiança no tráfico, entre gerentes, olheiros e até uma advogada. Além das prisões, foram apreendidos dinheiro, drogas e armas.

35 pessoas foram presas na Operação Sicário contra o crime organizado no ES Crédito: Divulgação/PCES

Entre os armamentos apreendidos, estão duas espingardas, quatro pistolas e 435 munições de diferentes calibres - inclusive fuzil. Ao todo, três veículos utilizados pelo tráfico também foram retidos pela polícia.