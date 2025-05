Entenda como age

'Tropa do Guigui': polícia descobre grupo especializado em assaltos a Transcol

Organização está cada vez mais cruel e começou a atuar em fevereiro deste ano, segundo a polícia; quadrilha age na Serra e tem 12 integrantes, sendo 8 já identificados

Publicado em 9 de maio de 2025 às 13:25

Dos 12 integrantes do grupo, oito já foram identificados. Até o momento, três foram capturados: um adolescente e um jovem de 19 anos, participantes do assalto em março deste ano, em que uma mulher levou um tiro na cabeça, e um menor de idade de 17 anos, suspeito de esfaquear o motorista do Transcol após roubar os passageiros nesta semana. >

Como eles agem?

Os criminosos costumam agir em trios ou quartetos. "Eles esperam o coletivo sair do terminal e anunciam o roubo. Geralmente eles não entram juntos, mas quando o primeiro anuncia o roubo, os demais também participam. Nas imagens, a gente percebe que eles escolhem coletivos não tão cheios, escolhem aqueles com oito, 10 passageiros no máximo, para manterem o controle da situação", detalhou o delegado Alan Moreno de Andrade, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP). >

De onde eles são?

As investigações mostraram que os criminosos são da região de Central Carapina, na Serra, local onde eles costumam descer do ônibus, após os roubos, para fugir. "Lá eles têm acesso a armas de fogo, ainda não sabemos se são disponibilizadas pelo tráfico ou se são deles", pontuou o delegado.>

De quais crimes participaram?

No dia 2 de março deste ano, três criminosos da Tropa do Guigui entraram em um ônibus da linha 535, no Terminal de Carapina. Dois minutos depois, na altura do bairro Rosário de Fátima, eles anunciaram o assalto. "A vítima é abordada pelo adolescente, ela entrega o aparelho celular, quando ele pega e vira de costas, ela fala: 'Essa desgraça', e como forma de punir essa mulher, ele atira", detalhou o Alan Moreno. >

A mulher foi socorrida e não teve sequelas. Carlos Caê, de 19 anos, é um dos criminosos que aparece no vídeo. Ele foi preso na quinta-feira (8) e é suspeito de participar de pelo menos cinco roubos. Um adolescente, comparsa dele no caso de março, também já foi apreendido.>

Na última quarta-feira (7), um motorista da linha 583 foi esfaqueado na Rodovia do Contorno. Isso porque bandidos da Tropa do Guigui assaltaram os passageiros e, no fim, mandaram o condutor parar. Ele disse que não poderia frear naquele momento, senão iria causar um acidente, e isso foi o suficiente para o trabalhador levar várias facadas. A vítima foi socorrida e teve alta na quinta-feira (8). >

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no final da manhã desta sexta-feira (9), suspeito de participar do caso do motorista esfaqueado.>

Quem é "Guigui"?

De acordo com as investigações, foi o próprio Guigui um dos que esfaqueou o motorista. Ele é o mentor do grupo. "É a pessoa que está ali gerindo os menores, a prática criminosa, a prisão dele é muito importante, por isso pedimos ajuda das pessoas com denúncias. A gente vê uma grande crueldade, utilizando facões, espancando pessoas dentro dos coletivos. Eles estão cada vez mais violentos", destacou o delegado.>

Alan Moreno explicou que ainda não pode divulgar os nomes dos investigados, mas quem tiver alguma informação pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br.>

