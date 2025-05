Crime

Motorista do Transcol é esfaqueado durante assalto a ônibus na Serra

Depois de recolher os pertences dos passageiros, um dos suspeitos ordenou que o condutor parasse o veículo; com a negativa, ele começou com os golpes na vítima

Publicado em 8 de maio de 2025 às 08:55 - Atualizado há 5 horas

Um motorista do Transcol foi esfaqueado durante um assalto ao ônibus que ele dirigia, na noite de quarta-feira (7), na Rodovia do Contorno — trecho da BR 101 — na Serra. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o bandido queria que o condutor parasse o veículo, mas a vítima disse que não podia, porque logo atrás vinha uma carreta e poderia causar um acidente: neste momento, o criminoso começou com os golpes. >

Tudo aconteceu por volta das 23h. O ônibus da linha 583 tinha acabado de sair do Terminal de Carapina, na Serra, e seguia no sentido Cariacica. Três criminosos entraram e assaltaram os passageiros. Depois disso, na hora de fugir, um deles pulou a roleta e mandou o motorista parar, mas, como a carreta estava bem atrás, o condutor disse que não poderia.>

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, o ladrão não gostou da negativa e começou com as facadas. O motorista ainda estava dirigindo: com uma mão, ele continuava guiando o veículo, e com outra, tentava se defender. A vítima foi atingida no braço, rosto e no peito. >

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o motorista no chão da Rodovia do Contorno, enquanto aguardava o socorro (veja acima). Em imagens enviadas à reportagem também dá para ver uma grande quantidade de sangue no banco do condutor. Ele foi levado para um hospital de Vitória. >

>

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que o motorista está internado, em observação, e que "está prestando toda a assistência necessária ao colaborador, acompanhando de perto a sua recuperação". >

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta